Arda Güler'in 3. dakikadaki hareketi, İspanyolların gözünü korkuttu: "85 milyon kişiye hayal kurduruyor"
A Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Güler'in performansı, İspanyol basınında geniş yer buldu.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında konuk olduğu Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.
Tiflis'te oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mert Müldür ile 41 ve 52. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ev sahibi ekibin sayıları ise 63. dakikada Davitashvili ile 90+8. dakikada Kvaratskhelia'dan geldi.
Marca: "Güler ve Aktürkoğlu İspanya'yı uyardı. Muhteşem bir maç çıkaran Real Madridli oyuncu gol pası verirken, Türk forvet de iki gol attı. Arda Güler ve Aktürkoğlu, sırasıyla birer asist ve iki golle takımlarına liderlik ederek Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiler."
Millilerde Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
"Bizim Çocuklar", 7 Eylül Pazar akşamı 21.45'te İspanya ile Konya'da kozlarını paylaşacak.
Ay-Yıldızlılar'ın aldığı galibiyet, İspanyol basınında da geniş yer buldu. İspanyollar kritik maç öncesi Arda Güler'in ve A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi.
"ARDA VE KEREM GALİBİYETE TAŞIDI"
Mundo Deportivo: "Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu, İspanya'yı ağırlamadan önce Türkiye'yi galibiyete taşıdı. Real Madrid ve Fenerbahçeli futbolcular, İspanya'nın da yer aldığı E Grubu'nda, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk maçında Gürcistan'a karşı alınan zaferde kilit rol oynadı."
"TÜRKLERE YOL GÖSTEREN OYDU"
AS: "Şimdi Arda Güler'in iyi formunun tadını çıkarma sırası Türkiye'de. Ay-yıldızlı takım, Gürcistan deplasmanından galip döndü. Real Madridli oyuncu, ilk golün asistini yaparak maçın başlamasıyla birlikte takımını öne geçirdi. Maç boyunca Türklere yol gösteren oydu. Fenerbahçe'nin yıldız transferi Aktürkoğlu, Gürcistan'ı deviren iki golle diğer önemli oyuncuydu."
AS: "Arda Güler'in 85 milyon kişiye hayal kurduracak 3. dakikadaki numarası. Real Madridli oyuncu köşe gönderine yaklaştı ve topa vurmadan önce takım arkadaşının kulağına fısıldadı."
"ARDA GÜLER PARLADI"
El Desmarque: "Arda Güler, Osmanlı zaferinde parlıyor... Orta saha oyuncusu Arda Güler, Türkiye'de liderliği ele geçirdi ve vizyonu ve yeteneği, Türk Milli Takımı'nın Gürcistan'ı Tiflis'te yenerek 2026 Dünya Kupası'na doğru ilk adımlarını atmasına yardımcı oldu. Real Madridli oyuncu, İtalyan Vincenzo Montella'nın takımının üç golünde de katkı sağladı."
- Etiketler :
- Haberler -
- Arda Güler
- İspanya
- Gürcistan
- A Milli Takım