Arda Güler'in 3. dakikadaki hareketi, İspanyolların gözünü korkuttu: "85 milyon kişiye hayal kurduruyor"

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında konuk olduğu Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.



Tiflis'te oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mert Müldür ile 41 ve 52. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ev sahibi ekibin sayıları ise 63. dakikada Davitashvili ile 90+8. dakikada Kvaratskhelia'dan geldi.



Marca: "Güler ve Aktürkoğlu İspanya'yı uyardı. Muhteşem bir maç çıkaran Real Madridli oyuncu gol pası verirken, Türk forvet de iki gol attı. Arda Güler ve Aktürkoğlu, sırasıyla birer asist ve iki golle takımlarına liderlik ederek Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiler."



Millilerde Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



"Bizim Çocuklar", 7 Eylül Pazar akşamı 21.45'te İspanya ile Konya'da kozlarını paylaşacak.



Ay-Yıldızlılar'ın aldığı galibiyet, İspanyol basınında da geniş yer buldu. İspanyollar kritik maç öncesi Arda Güler'in ve A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi.