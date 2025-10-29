Arda Güler'in ardından Real Madrid'e 2. Türk
Real Madrid, Arda Güler'in ardından ikinci Türk milli yıldız Zeki Çelik'i listesine aldı.
Dünya devi Real Madrid, bir Türk yıldızı daha transfer edebilir.
İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre; Eflatun-beyazlılara, Carvajal'ın sakatlığı nedeniyle sağ bek için oyuncu ihtiyacı olduğu aktarıldı. Bu nedenle Madrid'e sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zeki Çelik'i menajerler aracılığıyla önerildiği bildirildi.
Haberde, Roma'nın milli futbolcuyu ocak ayında 5 milyon euro bedelle transferine izin vereceği de aktarıldı.
FUTBOLA BURSA'DA BAŞLADI
Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Çelik, ardından İstanbulspor, Lille ve Roma formaları giymişti.
28 yaşındaki Çelik'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Zeki Çelik, bu müsabakalarda 1 asist yaptı.
