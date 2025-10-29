NTV.COM.TR

Arda Güler'in ardından Real Madrid'e 2. Türk

Real Madrid, Arda Güler'in ardından ikinci Türk milli yıldız Zeki Çelik'i listesine aldı.

Arda Güler'in ardından Real Madrid'e 2. Türk

Dünya devi Real Madrid, bir Türk yıldızı daha transfer edebilir. 

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre; Eflatun-beyazlılara, Carvajal'ın sakatlığı nedeniyle sağ bek için oyuncu ihtiyacı olduğu aktarıldı. Bu nedenle Madrid'e sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zeki Çelik'i menajerler aracılığıyla önerildiği bildirildi. 

Haberde, Roma'nın milli futbolcuyu ocak ayında 5 milyon euro bedelle transferine izin vereceği de aktarıldı. 

FUTBOLA BURSA'DA BAŞLADI

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Çelik, ardından İstanbulspor, Lille ve Roma formaları giymişti.

28 yaşındaki Çelik'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Arda Güler'in ardından Real Madrid'e 2. Türk - 1 Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Zeki Çelik, bu müsabakalarda 1 asist yaptı.
Kahta, Süper Lig temsilcisini eledi

Kahta, Süper Lig temsilcisini eledi

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...