Arda Güler'in ardından Real Madrid'e 2. Türk

Dünya devi Real Madrid, bir Türk yıldızı daha transfer edebilir.



İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre; Eflatun-beyazlılara, Carvajal'ın sakatlığı nedeniyle sağ bek için oyuncu ihtiyacı olduğu aktarıldı. Bu nedenle Madrid'e sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zeki Çelik'i menajerler aracılığıyla önerildiği bildirildi.



Haberde, Roma'nın milli futbolcuyu ocak ayında 5 milyon euro bedelle transferine izin vereceği de aktarıldı.

FUTBOLA BURSA'DA BAŞLADI



Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Çelik, ardından İstanbulspor, Lille ve Roma formaları giymişti.



28 yaşındaki Çelik'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro.