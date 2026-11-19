“TARAFTARLAR, TARİH YAZACAĞINI BİLİYORDU”

Arda Güler 'in artık yıldızların arkasında şans bekleyen bir yetenek olmadığı ve Real Madrid 'in hücumunda başrollerden biri olduğuna yer verildi.

Taraftarların, Güler'in Real Madrid'e imza attığı ilk gün kulüp tarihinde büyük sayfalar yazacağını bildikleri belirtildi.

Başarılı futbolcunun oyun içindeki önemi için ise şöyle denildi:

"Arda Güler'in önemi, salt rakamların ötesine geçiyor. Mourinho, Türk oyuncunun yaratıcılığından faydalanabileceği ancak henüz ona takımı tamamen teslim etmeyeceği bir rol dağılımı bulana kadar orta sahasını sürekli olarak değiştirdi. Portekizli teknik direktör sezon başında Arda'nın pozisyonunun daha gerideki oyun kurma rollerine kayabileceğini ima etmiş olsa da sağ kanada geçmesi ve içeriye doğru tamamen serbestçe hareket edebilmesi, en önemli değişikliklerden biri oldu. Güler'in performansı takımın en iyi futbol dönemleriyle örtüştü. Arda artık topu daha sık, oyun içi görüşünün gerçekten fark yarattığı ve rakip ceza sahası yakınlarında takım arkadaşlarını bulma yeteneğini en üst düzeye çıkardığı bölgelerde alıyor."