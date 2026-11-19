Arda Güler'in imzası ülkenin dilinde. "Mou'nun Madrid orkestrasını yöneten şef"
19.11.2026 10:17
Arda Güler'in Real Madrid'de en fazla asist yaptığı isim Kylian Mbappe.
Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesini 2032'ye kadar uzatması İspanya'da büyük yankı uyandırdı.
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid ile mevcut sözleşmesini yenilemişti.
Kulüpten yapılan açıklamada genç yıldızın kontratının 30 Haziran 2032 yılına kadar uzatıldığı belirtilmişti.
Güler'in imzasının ardından İspanyol basınından ElPlural'de dikkat çeken bir yazı yayımlandı.
“MOURINHO'NUN MADRİD ORKESTRASINI YÖNETEN ŞEF”
"Mourinho'nun Madrid orkestrasını yöneten şef" başlığıyla verilen değerlendirmede Real Madrid'in Arda Güler'in kulüpteki geleceğini 2023 yazına kadar güvence altına aldığına vurgu yapıldı.
Arda Güler, Real Madrid'de sezon başından bu yana performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
“TARAFTARLAR, TARİH YAZACAĞINI BİLİYORDU”
Arda Güler'in artık yıldızların arkasında şans bekleyen bir yetenek olmadığı ve Real Madrid'in hücumunda başrollerden biri olduğuna yer verildi.
Taraftarların, Güler'in Real Madrid'e imza attığı ilk gün kulüp tarihinde büyük sayfalar yazacağını bildikleri belirtildi.
Başarılı futbolcunun oyun içindeki önemi için ise şöyle denildi:
"Arda Güler'in önemi, salt rakamların ötesine geçiyor. Mourinho, Türk oyuncunun yaratıcılığından faydalanabileceği ancak henüz ona takımı tamamen teslim etmeyeceği bir rol dağılımı bulana kadar orta sahasını sürekli olarak değiştirdi. Portekizli teknik direktör sezon başında Arda'nın pozisyonunun daha gerideki oyun kurma rollerine kayabileceğini ima etmiş olsa da sağ kanada geçmesi ve içeriye doğru tamamen serbestçe hareket edebilmesi, en önemli değişikliklerden biri oldu. Güler'in performansı takımın en iyi futbol dönemleriyle örtüştü. Arda artık topu daha sık, oyun içi görüşünün gerçekten fark yarattığı ve rakip ceza sahası yakınlarında takım arkadaşlarını bulma yeteneğini en üst düzeye çıkardığı bölgelerde alıyor."
Arda Güler, Real Madrid formasıyla şu ana kadar 5 kupa kazandı.
“MOURINHO MEMNUN”
Arda Güler'in Real Madrid'de sağ kanat rolünü geleneksel bir pozisyon olarak görmeyip, farklı bir yorum katarak oynamasının performansına olumlu yönde etki ettiği yazıldı.
Yıldız ismin topla buluştuğunda orta sahaya gelerek hücumun yönünü değiştirmeyi hedeflediği ve taç çizgisine bağlı kalmadan sağ bekteki Valverde'ye de yer açtığına dikkat çekildi.
Arda Güler'in geliştirmesi gereken özellikleri ise şöyle tanımlandı:
"Güler dikkat çekmeye başladı ancak orta saha oyuncusu olarak gelişimi henüz tamamlanmaktan uzak. Genç Türk, özellikle daha geride bir role geçmeyi hedefliyorsa topsuz alan oyununu geliştirmeli. Zor pasları bulma yeteneği, takımın dengesini bozabilecek her top kaybının yaşanabileceği bir pozisyon olan merkez orta saha oyuncusunun savunma gereksinimlerini ortadan kaldırmıyor. Mourinho bu ayrımı vurguladı ve şimdilik onu en iyi şekilde kullanabileceği yerde kullanmaktan memnun görünüyor."
MBAPPE'DEN ARDA'YA MESAJ: “RAHAT UYUYACAĞIM”
Real Madrid ile sözleşmesini uzatmasının ardından Arda Güler'e takım arkadaşı Kylian Mbappe'den de destek geldi.
21 yaşındaki milli futbolcunun sözleşme yenilemesi hakkında sosyal medya hesabındaki paylaşımının altına yorum yapan Mbappe, "Teşekkürler, bu gece daha rahat uyuyacağım." ifadesini kullandı.
Arda Güler, 18 yaşındayken Temmuz 2023'te Real Madrid'e katılırken 4 sezonda 126 maça çıktı ve İspanyol kulübüyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere 5 kupa kazandı.