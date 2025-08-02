Arda Güler'in Real Madrid kariyerinde bir ilk: Bambaşka bir sezon olacak!
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni sezona daha bambaşka bir profilde başlayacak.
Avrupa'da yaz transfer dönemi devam ederken, İspanya La Liga'da yeni sezon için geri sayıma geçildi.
17 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezonda Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in performansı merak ediliyor.
Yeni sezon hazırlıklarını oldukça iyi geçiren ve Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte formunu yukarı çeken Güler için İspanya'da dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.
KARİYERİNİN EN ÖNEMLİ SEZONLARINDAN BİRİ
Defensa Central'in haberine göre Arda Güler, kariyerindeki en önemli sezonlardan birine hazırlanıyor.
ANCELOTTI DÖNEMİNE GÖRE FARKLI
Carlo Ancelotti dönemindeki rolüne değinilen Güler'in, geride kalan iki sezonda yedek kulübesindeki yardımcı oyuncu olarak değerlendirildiği kaydedildi.
Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından ilk 11 oyuncusu haline dönüştüğü ifade edildi.
Jude Bellingham'ın uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının ardından bu rol için en uygun isim olduğunun altı çizilen Güler'e FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da geçtiğimiz sezonlara oranla farklı bir görev verildiği vurgulandı.
HEM REAL MADRID HEM DE TÜRKİYE İÇİN...
Xabi Alonso'nun yeni oyun sistemi için biçilmiş kaftan olduğu yazılan 20 yaşındaki futbolcunun Türkiye'nin Dünya Kupası'nda yer alması için de önemli bir sezona gireceği aktarıldı.
Arda Güler için bambaşka bir sezon olacağı ifade edilirken, Real Madrid ve genç yıldız için bu dönemin hayati olduğuna vurgu yapıldı.
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