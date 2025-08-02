Arda Güler'in Real Madrid kariyerinde bir ilk: Bambaşka bir sezon olacak!

Avrupa'da yaz transfer dönemi devam ederken, İspanya La Liga'da yeni sezon için geri sayıma geçildi.



17 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezonda Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in performansı merak ediliyor.



Yeni sezon hazırlıklarını oldukça iyi geçiren ve Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte formunu yukarı çeken Güler için İspanya'da dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

KARİYERİNİN EN ÖNEMLİ SEZONLARINDAN BİRİ



Defensa Central'in haberine göre Arda Güler, kariyerindeki en önemli sezonlardan birine hazırlanıyor.

ANCELOTTI DÖNEMİNE GÖRE FARKLI



Carlo Ancelotti dönemindeki rolüne değinilen Güler'in, geride kalan iki sezonda yedek kulübesindeki yardımcı oyuncu olarak değerlendirildiği kaydedildi.