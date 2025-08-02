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Arda Güler'in Real Madrid kariyerinde bir ilk: Bambaşka bir sezon olacak!

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni sezona daha bambaşka bir profilde başlayacak.

Arda Güler'in Real Madrid kariyerinde bir ilk: Bambaşka bir sezon olacak!

Avrupa'da yaz transfer dönemi devam ederken, İspanya La Liga'da yeni sezon için geri sayıma geçildi.

17 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezonda 'de forma giyen milli futbolcu 'in performansı merak ediliyor.

Yeni sezon hazırlıklarını oldukça iyi geçiren ve Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte formunu yukarı çeken Güler için İspanya'da dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

KARİYERİNİN EN ÖNEMLİ SEZONLARINDAN BİRİ

Defensa Central'in haberine göre Arda Güler, kariyerindeki en önemli sezonlardan birine hazırlanıyor.

ANCELOTTI DÖNEMİNE GÖRE FARKLI

Carlo Ancelotti dönemindeki rolüne değinilen Güler'in, geride kalan iki sezonda yedek kulübesindeki yardımcı oyuncu olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Arda Güler'in Real Madrid kariyerinde bir ilk: Bambaşka bir sezon olacak! - 1

'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından ilk 11 oyuncusu haline dönüştüğü ifade edildi.

Jude Bellingham'ın uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının ardından bu rol için en uygun isim olduğunun altı çizilen Güler'e FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da geçtiğimiz sezonlara oranla farklı bir görev verildiği vurgulandı.

Arda Güler'in Real Madrid kariyerinde bir ilk: Bambaşka bir sezon olacak! - 2

HEM REAL MADRID HEM DE TÜRKİYE İÇİN...

Xabi Alonso'nun yeni oyun sistemi için biçilmiş kaftan olduğu yazılan 20 yaşındaki futbolcunun Türkiye'nin Dünya Kupası'nda yer alması için de önemli bir sezona gireceği aktarıldı.

için bambaşka bir sezon olacağı ifade edilirken, ve genç yıldız için bu dönemin hayati olduğuna vurgu yapıldı.

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