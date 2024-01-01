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Arda Güler'in Real Madrid'de ilk kez forma giyeceği maç belli oldu

Real Madrid'e transferinden beri sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in ilk kez eflatun-beyazlı formayı giyeceği maç belli oldu. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin Mallorca mücadelesinde Arda'ya forma şansı vermeyi planladığı kaydedildi. Peki Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arda Güler'in Real Madrid'de ilk kez forma giyeceği maç belli oldu

Sezon başında Fenerbahçe'den 'e transfer olan sakatlıklarla boğuşmasından dolayı henüz eflatun-beyazlı formayla sahaya çıkabilmiş değil.

ANCELOTTI'NİN ARDA GÜLER PLANI

Marca'ya göre, milli futbolcunun La Liga'nın 19. haftasında oynanacak olan Mallorca mücadelesinde ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıkması bekleniyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyunun son bölümlerinde Arda'ya şans vermeyi planladığı aktarıldı.

Real Madrid, 18. hafta itibarıyla 45 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alıyor. Sezonun flaş takımlarından Girona ise aynı puanla ikinci sırada onu takip ediyor.

REAL MADRID - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Mallorca maçı 3 Ocak Çarşamba günü saat 21.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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