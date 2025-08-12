Arda Güler'in talihsiz anları: 83 dakikada 2 kez yaşadı!

Arda Güler 'in ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid, WSG Tirol'ü hazırlık maçında 4-0 yendi. Milli yıldız Arda, 1 asistle oynadığı karşılaşmada 83 dakika sahada kaldı. 8. ve 49. dakikalarda iki şutu direkten dönen Arda, 59. dakikada takım arkadaşı Kylian Mbappe'ye asist yaptı.

SERBEST VURUŞU KULLANAN ARDA, BİR KEZ DAHA DİREKTEN DÖNDÜ

Mbappe ve Alexander-Arnold’ın önünde serbest vuruşu kullanan Arda, bir kez daha direkten dönüyor! pic.twitter.com/cuhfyk5UzW