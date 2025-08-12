Arda Güler'in talihsiz anları: 83 dakikada 2 kez yaşadı!
Real Madrid'in son maçında ilk 11'de başlayan ve 83 dakika oyunda kalan Arda Güler talihsiz anlar yaşadı.
Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid, WSG Tirol'ü hazırlık maçında 4-0 yendi.
Milli yıldız Arda, 1 asistle oynadığı karşılaşmada 83 dakika sahada kaldı.
8. ve 49. dakikalarda iki şutu direkten dönen Arda, 59. dakikada takım arkadaşı Kylian Mbappe'ye asist yaptı.
Arda yerini Roberto Martin'e bıraktı.
ARDA GÜLER’İN NEFİS VURUŞUNDA TOP DİREKTE PATLADI
Arda Güler’in nefis vuruşunda top direkte patlıyor! 🚀 pic.twitter.com/AqKxY3QMvi— S Sport Plus (@ssportplustr) August 12, 2025
SERBEST VURUŞU KULLANAN ARDA, BİR KEZ DAHA DİREKTEN DÖNDÜ
Mbappe ve Alexander-Arnold’ın önünde serbest vuruşu kullanan Arda, bir kez daha direkten dönüyor! pic.twitter.com/cuhfyk5UzW— S Sport Plus (@ssportplustr) August 12, 2025
ARDA'NIN İSTATİSTİKLERİ
Topla buluşma: 85
İsabetli pas: 68/74 (yüzde 92)
Kilit pas: 4
Orta (isabetli): 4(1)
Uzun top (isabetli) 4(2)
Yaratılan büyük şans: 2
İsabetli şut: 1
İsabetsiz şut: 3
Engellenen şut: 1
Direkten dönen şut: 2
Top kaybı: 10
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Arda Güler
- Futbol