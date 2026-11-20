Futbsol ekonomisi üzerine bilgiler yazan Capology, Arda Güler 'in son yaptığı sözleşmeye göre yıllık kazancını açıkladı. Site, “Ofansif orta saha oyuncusu Arda Güler’in Real Madrid (La Liga) ile olan sözleşmesinin bitimine 6 yıl kalmış olup, sözleşme 30 Haziran 2032 tarihinde sona erecektir. 21 yaşındaki Arda Güler, 2026-2027 sezonunda –bonuslar hariç– yıllık 10.420.000 Avro tutarında tahmini brüt sabit maaş , yani haftalık 200.385 Avro kazanacaktır.” bilgisini yazdı. Siteye göre, Güler'in yıllık bonusu 2 milyon 600 bin Euro.