Arda Güler'in yıllık kazancı ortaya çıkıyor. Bonuslar hariç 10 milyon 450 bin Euro kazanabilir
20.11.2026 13:27
Arda Güler'in yıllık kazancı tahminen açıklandı.
Real Madrid ile 2032 yılına kadar sözleşme yapan Arda Güler'in yılda 10 milyon 450 bin Euro kazanacağı tahmin ediliyor. Yıllık bonus ise 2 milyon 600 bin Euro.
Futbsol ekonomisi üzerine bilgiler yazan Capology, Arda Güler'in son yaptığı sözleşmeye göre yıllık kazancını açıkladı. Site, “Ofansif orta saha oyuncusu Arda Güler’in Real Madrid (La Liga) ile olan sözleşmesinin bitimine 6 yıl kalmış olup, sözleşme 30 Haziran 2032 tarihinde sona erecektir. 21 yaşındaki Arda Güler, 2026-2027 sezonunda –bonuslar hariç– yıllık 10.420.000 Avro tutarında tahmini brüt sabit maaş, yani haftalık 200.385 Avro kazanacaktır.” bilgisini yazdı. Siteye göre, Güler'in yıllık bonusu 2 milyon 600 bin Euro.