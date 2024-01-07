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Arda Güler'li Real Madrid Kral Kupası'nda turladı

İspanya'da Kral Kupası'nda son 32 turunda Arandina ile karşı karşıya gelen Real Madrid, 3-1'lik skorla bir üst tura yükseldi. İlk kez resmi bir maçta Real Madrid forması giyen Arda Güler mücadelede 59 dakika sahada yer aldı.

Arda Güler'li Real Madrid Kral Kupası'nda turladı

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Real Madrid'in yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler ilk maçına Arandina karşısında çıktı. Yaz kampında başlayan ve sonrasında yaşadığı sakatlıkları atlayan milli futbolcu ilk kez Real Madrid formasını giydi.

Real Madrid mücadeleyi 2-0 kazanırken, golleri 54'te penaltıdan Joselu, 55'te Brahim Diaz ve 90'da Rodrygo kaydetti. Ev sahibi takımın golünü 90+4'te Cabral kaydetti.

Eflatun beyazlılarda ilk maçına çıkan Arda Güler, 59. dakikada yerini Valverde'ye bıraktı. Sofascore'un verilerine göre ilk yarının en iyi oyuncusu Arda Güler oldu. Milli futbolcu 7.3 reytingle sahanın en iyi oyuncusu oldu.

İspanyol taraftarlar sosyal medyada Arda Güler'e övgü dolu sözlerde bulundu ve sahanın en iyisi olduğunu söylediler.

Maç öncesinde Bellingham'ın formasını isteyen Arandina'lı Pesca, devre arasında Arda Güler'den forma istedi.

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