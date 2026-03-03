Arda Güler'li Real Madrid yara aldı, 18 yıl sonra ilk yaşandı. "Onları suçlamayın, hata benim"

La Liga'da Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Getafe'yi konuk etti. Konuk ekip maçı 1-0 kazandı. Gatafe bu galibiyetle Madrid'i Santiago Bernabeu'da 18 yıl sonra yenmeyi başardı.

Madrid ligdeki son iki maçında üst üste yenilgiler alarak lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü.

Madrid'de maça ilk başlayan Arda Güler 69 dakika oynadı. Arda'nın yerine oyuna giren Mastantouno 90+5'te kırmızı kart görerek atıldı.

"HATA BENİM"

Real Madrid takımının teknik direktörü Alvaro Arbeloa maç sonu sorumluluğu aldı. Arbeloa, "Pes etmeyeceğiz. Hedefimiz kalan 36 puanının tamamını almak. Oyuncuları suçlamayın, hata benim." ifadelerini kullandı.



MBAPPE SAKAT



İspanya basınına göre 27 yaşındaki santrfor, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Benfica ile yapılan Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında forma giyemeyen Fransız futbolcu, detaylı testler için Paris'e gitmişti.