Arda Kardeşler hakemliği bıraktı mı? Arda Kardeşler ile süreç belli oldu

Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne olmuştu. Lider Galatasaray, evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelmiş, üç puana uzanan taraf 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu.Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'in kararları, maça damga vurmuş, futbolseverlerin tepkisini çekmişti. Büyük eleştirilere maruz kalan hakem Arda Kardeşler'in hakemliğinin bitirildiği iddiaları gündem oldu.

AÇIKLAMA GELDİ



MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı derbisindeki yönetimi nedeniyle eleştirilen hakem Arda Kardeşler ile ilgili nasıl bir süreç izlediklerini açıkladı.



Spor Gecesi Dijital kanalına açıklamalarda bulunan Gündoğdu, "Hatalı olduğumuz zaman bedelini ödeyeceğiz. Hatta ağır da bedel ödeyeceğiz." dedi.

