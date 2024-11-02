Arda Kardeşler hakemliği bıraktı mı? Arda Kardeşler ile süreç belli oldu
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide yaşananlar sosyal medyadaki gündemini koruyor. Tartışmalar özellikle hakem Arda Kardeşler üzerinden yapılıyor. Paylaşımlar ardından Arda Kardeşler'in hakemliği bıraktığı söylentileri hız yayıldı.
Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne olmuştu. Lider Galatasaray, evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelmiş, üç puana uzanan taraf 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu.Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'in kararları, maça damga vurmuş, futbolseverlerin tepkisini çekmişti. Büyük eleştirilere maruz kalan hakem Arda Kardeşler'in hakemliğinin bitirildiği iddiaları gündem oldu.
AÇIKLAMA GELDİ
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı derbisindeki yönetimi nedeniyle eleştirilen hakem Arda Kardeşler ile ilgili nasıl bir süreç izlediklerini açıkladı.
Spor Gecesi Dijital kanalına açıklamalarda bulunan Gündoğdu, "Hatalı olduğumuz zaman bedelini ödeyeceğiz. Hatta ağır da bedel ödeyeceğiz." dedi.
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