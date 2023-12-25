Arda Kardeşler'in derbi raporu

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.
Kardeşler, derbide toplam 7 kez kartına başvurdu.
KART ÇIKAN İSİMLER
Kardeşler, müsabakada sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Sacha Boey, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu’na, sarı-lacivertlilerde de Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Joshua King’e sarı kart gösterdi.
VİDEO: ZİRVEDE GOLSÜZ DERBİ
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