Arda Turan, 16 saatlik yolculuğun ardından dünya liderlerine seslendi: "Geldiğimde bombalar patlıyordu"

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde Shamrock Rovers ile oynayacakları maç için İrlanda'ya 16 saatte gittiklerini söyledi.

Deneyimli teknik adam, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında kendisine "Ukrayna'da teknik direktörlük yapmanın zorluklarının" sorulması üzerine, çok fazla zorluk yaşadıklarını ancak Ukrayna halkından her zaman olumlu bakmayı öğrendiğini belirtti.

“BURAYA 16 SAATTE GELDİK”

Sözlerine futbolcularına teşekkür ederek başlayan Arda Turan, "Çünkü buraya 16 saatte geldik. Organizasyonumuz mükemmel, harika bir otobüsümüz, harika bir uçağımız var. Ama 16 saatin sonunda buradayız. Bir futbol takımı için bu çok zor. Şimdi antrenman yapacağız ama özel bir antrenman. Çünkü 16 saatlik bir yolculuktan sonra bizim için çok zor." diye konuştu.

“ÇOK SAYGI DUYUYORUM”

Bütün zorluklara karşın her şeye olumlu tarafından baktıklarını kaydeden Arda Turan, "Bunu Ukraynalılardan öğrendim. Oraya ilk gittiğimde bomba patlıyordu. 'Tamam füze atıldı, geçti' diyorlardı. Drone'lar onlar hiç sorun değil. Çok saygı duyuyorum. Bana sorsanız 100 tane olumsuz şey sayabilirim." ifadelerini kullandı.