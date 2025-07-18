Arda Turan, Avrupa'da Beşiktaş'a karşı | Maç sonu eleştiri: "Böyle bir şey yılda bir olur"
Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, Avrupa'da Beşiktaş'la eşleşti. Turan'dan Beşiktaş açıklaması geldi. İşte ayrıntılar ve maçların tarihleri...
UEFA Avrupa Ligi 1. Tur rövanş mücadelesinde Finlandiya ekibi Ilves ile Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i karşı karşıya geldi.
Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, 6-0 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda Ilves ile golsüz berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Bu sonucun ardından Ukrayna ekibi, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Beşiktaş ile eşleşti.
Maç boyu üstün olan ancak golü bir türlü bulamayan Ukrayna temsilcisinde maç sonunda Turan takımını eleştirdi.
"BÖYLE BİR ŞEY YILDA BİR OLUR"
"Bu oyunun karşılığında yılda bir ya da iki kez sonuç böyle olabilir" diyen Turan, "Ama bir dahaki sefere oyuncularımın daha dikkatli olacağından yüzde yüz eminim. Özellikle ilk 25-30 dakikadaki seviyeden çok memnunum." şeklinde konuştu.
Turan, Beşiktaş eşleşmesi hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
"Yarınki (bugün) hazırlık maçında az süre almış olanlar oynayacak. Pazartesiden itibaren üç gün boyunca taktik çalışacağız ve Beşiktaş maçının ön analizini yapacağız. Fiziksel olarak ulaşmak istediğimiz seviyeye neredeyse ulaştık."
BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçı 24 Temmuz’da, rövanş maçı ise 31 Temmuz’da oynanacak.
İlk maç perşembe günü 21.00'da İstanbul'da oynanacak.
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