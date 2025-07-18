Arda Turan, Avrupa'da Beşiktaş'a karşı | Maç sonu eleştiri: "Böyle bir şey yılda bir olur"

Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, 6-0 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda Ilves ile golsüz berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonucun ardından Ukrayna ekibi, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Beşiktaş ile eşleşti.

"BÖYLE BİR ŞEY YILDA BİR OLUR"



"Bu oyunun karşılığında yılda bir ya da iki kez sonuç böyle olabilir" diyen Turan, "Ama bir dahaki sefere oyuncularımın daha dikkatli olacağından yüzde yüz eminim. Özellikle ilk 25-30 dakikadaki seviyeden çok memnunum." şeklinde konuştu.



Turan, Beşiktaş eşleşmesi hakkında ise şu ifadeleri kullandı:



"Yarınki (bugün) hazırlık maçında az süre almış olanlar oynayacak. Pazartesiden itibaren üç gün boyunca taktik çalışacağız ve Beşiktaş maçının ön analizini yapacağız. Fiziksel olarak ulaşmak istediğimiz seviyeye neredeyse ulaştık."