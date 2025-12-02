Arda Turan çılgına döndü, men cezası aldı: "Pişman değilim"

Ukrayna Premier Ligi'nin 14. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, 90+6'da gelen golle Krvbas ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada Turan'ın rakip takım teknik ekibiyle yaşadığı tartışma gündem oldu. Kenarda adeta çılgına dönen ve sarı kartla cezalandırılan Turan, maçın ardından olay hakkında konuştu.



“ASLA PİŞMANLIK DUYMAM”

Turan, "Bugün gördüğünüz o sözlü tartışmaya gelince, duyguların yükseldiğini anlıyorum, fakat aşılmaması gereken bazı kırmızı çizgiler vardır. Aile ya da yakınlarla ilgili söylenen sözlerin her koşulda yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Böyle şeylere hiçbir durumda başvurulmamalı. Bu yüzden, evet, belki tepkim biraz abartı olmuş olabilir; ancak benzer durumlarda tepki göstermem fazla sert olsa bile bundan asla pişmanlık duymam." ifadelerini kullandı.

Ukrayna medyası olaya geniş yer verirken Turan'ın bu sezon ligde 4. sarı kartını gördüğü ve bir maç men cezası aldığı öğrenildi.