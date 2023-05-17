Arda Turan Eyüpspor'da siftah yapamadı

Sezona 'Süper Lig' parolasıyla başlayan ve işler yolunda gitmeyince İbrahim Üzülmez'le yollarını ayıran Eyüpspor eski hocası Zafer Turan'ı takımın başına getirse de bu macera sadece 4 maç sürdü.
Süper Lig kadrosu kuran Eyüpspor ligin son virajında takımı Arda Turan'a emanet etti.
Bu karar futbol gündeminde sürpriz etkisi yaratırken ilk teknik direktörlük deneyiminde Turan da İstanbul ekibiyle 4 maça çıktı ve 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Son olarak Spor Toto 1. Lig 37. haftasında Boluspor'a konuk olan Eyüpspor 2-0 mağlup oldu.
GOL ANLARI
57. dakikada Tugay’ın orta sahadan Eyüpspor defansının arkasına attığı pasa hareketlenen Furkan Demir kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0
62. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Furkan Demir'in şutunda top ağlarla buluştu. 2-0