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Arda Turan Eyüpspor'da siftah yapamadı

Eyüpspor ile başladığı teknik direktörlük kariyerinde 4 maça çıkan Arda Turan henüz galibiyetle tanışamadı.

Arda Turan Eyüpspor'da siftah yapamadı

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Sezona 'Süper Lig' parolasıyla başlayan ve işler yolunda gitmeyince İbrahim Üzülmez'le yollarını ayıran Eyüpspor eski hocası Zafer Turan'ı takımın başına getirse de bu macera sadece 4 maç sürdü.

Süper Lig kadrosu kuran Eyüpspor ligin son virajında takımı 'a emanet etti.

Bu karar futbol gündeminde sürpriz etkisi yaratırken ilk teknik direktörlük deneyiminde Turan da İstanbul ekibiyle 4 maça çıktı ve 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Son olarak Spor Toto 1. Lig 37. haftasında Boluspor'a konuk olan Eyüpspor 2-0 mağlup oldu.

GOL ANLARI

57. dakikada Tugay’ın orta sahadan Eyüpspor defansının arkasına attığı pasa hareketlenen Furkan Demir kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0
62. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Furkan Demir'in şutunda top ağlarla buluştu. 2-0

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