Arda Turan. "Fenerbahçe'ye karşı her anı doğru oynamalıyız"
24.11.2026 21:49
Arda Turan, Stamford Brigde'de Fenerbahçe'nin taraftar avantajına sahip taraf olacağını söyledi.
Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, çok iyi ve tecrübeli bir takıma karşı zorlu bir mücadele vereceklerini söyledi.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe karşısında kendileri için anlamı büyük bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez iki Türk teknik direktörün rakip olacağı maç öncesi basın toplantısında konuşan Turan, "Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyunun seviyesinden çok memnunum. Gelişiyoruz ve doğru yönde ilerliyoruz. Detayları ve anları doğru oynamakta bazı sıkıntılar çekiyoruz. Yarın bu konuda daha dikkatli olmalıyız.
Karşımızda çok iyi bir hoca ve çok iyi bir takım var. Fenerbahçe'ye karşı zihnimizde gerekli saygıyı gösterip her anı doğru oynamalıyız. Sonuç olarak oyuncuların duygusu çok önemli. Fenerbahçe gibi önemli bir takıma karşı oynuyorsanız oyunun her tarafını oynamalısınız. Kendi sahamızdayız.
Bu agresifliğimizi, bu gençliğimizi, enerjimizi göstermek istiyoruz. Ama aynı zamanda da çok tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış, Dünya Kupası'na dokunmuş oyunculara karşı oynayacağız. Bu bizim için kolay olmayacak." yanıtını verdi.
Deneyimli teknik adam, "Emre Belözoğlu ile bir araya geldiğinizde bu maçı kafanızda oynadınız mı?" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:
"Açıkçası çok fazla aramızda şaka da yapmadık çünkü nezaketen böyle olması gerekir. Ama basın toplantısına gelmeden önce konuştuk. Maçın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü futbol tarihi boyunca birçok ilki yaptık ve o anların kıymetini, birçok duyguyla bilemedik. Artık ikimiz de o kafada değiliz. Bu anların kıymetini yaşamak istiyoruz.
İnsanlara yaptığımız şeyin önemini, güzelliğini daha güzel şekilde anlatmak istiyoruz. Dediğim gibi maçın öteki tarafı da, 'abi' dediğim insanın 'kardeşim' dediği insana karşı oynayacağı bir maç. Yarın muhtemeldir ki iki taraf da gladyatör gibi olacak.
Birbirimizi yenmek için hayatımızdaki en büyük gücümüzü, zekamızı ortaya koymaya çalışacağız. Ama düdük çaldığında her şey bitmiş olacak. O yüzden dediğim gibi sadece keyfini çıkarmak istiyoruz."
Sarı-laciverli taraftarların yarın tribünde daha fazla olacağını aktaran Arda Turan, "Bütün bunların yanında bahanelere sığınmadan sadece sahanın içine konsantre olmaya çalışıyoruz. Ama kolay değil." dedi.