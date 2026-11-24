Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan , Fenerbahçe karşısında kendileri için anlamı büyük bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi 'nde ilk kez iki Türk teknik direktörün rakip olacağı maç öncesi basın toplantısında konuşan Turan, "Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyunun seviyesinden çok memnunum. Gelişiyoruz ve doğru yönde ilerliyoruz. Detayları ve anları doğru oynamakta bazı sıkıntılar çekiyoruz. Yarın bu konuda daha dikkatli olmalıyız.

Karşımızda çok iyi bir hoca ve çok iyi bir takım var. Fenerbahçe'ye karşı zihnimizde gerekli saygıyı gösterip her anı doğru oynamalıyız. Sonuç olarak oyuncuların duygusu çok önemli. Fenerbahçe gibi önemli bir takıma karşı oynuyorsanız oyunun her tarafını oynamalısınız. Kendi sahamızdayız.

Bu agresifliğimizi, bu gençliğimizi, enerjimizi göstermek istiyoruz. Ama aynı zamanda da çok tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış, Dünya Kupası'na dokunmuş oyunculara karşı oynayacağız. Bu bizim için kolay olmayacak." yanıtını verdi.