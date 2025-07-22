Arda Turan, Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı

"Benim için Galatasaray, sadece Galatasaray" diyen Turan, "Belgeselde de söylemiştim onu oradan kaldırırsak benim sadece Galatasaraylı olduğumu bilmiyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

GLOBAL BİR PROFİL YARATMA HEDEFİ



Libre Sports'a konuşan Turan, "Daha global daha profesyonel bir profil haline getirdik. Yani oradan Galatasaray'ı silmek değil amaç. Dünyanın en iyi takımlarında teknik direktörlük yapabilecek kişi profili yaratmaya çalışıyorum."