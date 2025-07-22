NTV.COM.TR

Arda Turan, Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı

Galatasaray yazısını kaldırdığı için sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Arda Turan konuya açıklık getirdi.

Arda Turan, Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Instagram profilinde yıllardır duran Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı. 

"Benim için Galatasaray, sadece Galatasaray" diyen Turan, "Belgeselde de söylemiştim onu oradan kaldırırsak benim sadece Galatasaraylı olduğumu bilmiyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

GLOBAL BİR PROFİL YARATMA HEDEFİ

Libre Sports'a konuşan Turan, "Daha global daha profesyonel bir profil haline getirdik. Yani oradan Galatasaray'ı silmek değil amaç. Dünyanın en iyi takımlarında teknik direktörlük yapabilecek kişi profili yaratmaya çalışıyorum."

Arda Turan, Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı - 1

"JENERASYONUN KENDİSİYİM"

Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaraylılıkla ilgili bir konu, benimle ilgili değerlendirmeye açık değil. Onu yapamazlar yani. Ben Ali Sami Yen'de maç izlemiş jenerasyonun kendisiyim. En çok sahadaki bizlerden birisiyim!"

Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş perşembe akşamı 21.00'da Dolmabahçe'de karşılaşacak. 

Arda Turan, Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı - 2
Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...