Arda Turan gol krallığında zirvedeki ismi aldı

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, şampiyonluk yarışını etkileyebilecek bir transfer yaptı.

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde lider durumda bulunan LNZ Cherkasy'nin Nijeryalı sağ kanat hücumcusu Prosper Obah'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Ukrayna basınından TaToTake'nin haberine göre; Donetsk, 4.4 milyon euro bonservis bedeli ödemesi yapacak.

15 maçta 7 kez fileleri havalandıran Obah, gol krallığı yarışında 4 futbolcuyla birlikte ilk sırada yer alıyor.



DONETSK'İN PAYLAŞIMI