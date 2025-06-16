Arda Turan, "İhtiyaç olursa konuşuruz" demişti, transfer hedefi ortaya çıktı: Galatasaray sıcak bakıyor

"İHTİYAÇ OLURSA KONUŞURUZ" DEMİŞTİ



Geçtiğimiz günlerde kulübün YouTube hesabına konuşan Turan, Türkiye'den transfer yapma konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:



"Türkiye'de çok sayıda gelecek vadeden oyuncu var ancak şu anda kadromuzda kaleciler dahil 32 kaliteli futbolcu var. Durumu çalışmalarda göreceğiz. Sergiy Palkin (Genel Müdür) ve Darijo Srna (Sportif Direktör) gibi ben de kulübün iyi bir hafızası ve kültürü olduğuna inanıyorum. Bir şeye ihtiyacımız olursa, Darijo ve Sergiy ile konuşuyoruz. Yani ihtiyaç olursa bunu tartışacağız ama şu anda çok iyi ve yetenekli bir kadro görüyorum."



KUTUCU'NUN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Geride kalan sezonda hem Eyüpspor hem de Galatasaray formasıyla toplam 38 maça çıkan Kutucu, 11 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.