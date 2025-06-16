Arda Turan, "İhtiyaç olursa konuşuruz" demişti, transfer hedefi ortaya çıktı: Galatasaray sıcak bakıyor
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın Türkiye'den transfer etmek istediği isim belli oldu.
Eyüpspor'u kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselten teknik direktör Arda Turan, geride bıraktığımız sezon takımına oynattığı oyunla dikkatleri üzerine çekmişti. Avrupa potasını 1 puanla kaçıran genç çalıştırıcı, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'in başına geçmişti.
Yeni takımında hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Turan'ın Türkiye'den hedefindeki isim ise ortaya çıktı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Shakhtar Donetsk, Eyüpspor'da beraber çalıştığı ve iyi verim aldığı Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor.
GALATASARAY SICAK BAKIYOR
Haberin devamında Galatasaray Yönetimi'nin de satışa sıcak baktığı kaydedildi.
"İHTİYAÇ OLURSA KONUŞURUZ" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde kulübün YouTube hesabına konuşan Turan, Türkiye'den transfer yapma konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Türkiye'de çok sayıda gelecek vadeden oyuncu var ancak şu anda kadromuzda kaleciler dahil 32 kaliteli futbolcu var. Durumu çalışmalarda göreceğiz. Sergiy Palkin (Genel Müdür) ve Darijo Srna (Sportif Direktör) gibi ben de kulübün iyi bir hafızası ve kültürü olduğuna inanıyorum. Bir şeye ihtiyacımız olursa, Darijo ve Sergiy ile konuşuyoruz. Yani ihtiyaç olursa bunu tartışacağız ama şu anda çok iyi ve yetenekli bir kadro görüyorum."
KUTUCU'NUN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezonda hem Eyüpspor hem de Galatasaray formasıyla toplam 38 maça çıkan Kutucu, 11 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
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