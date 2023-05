Arda Turan: Kendimi değil Arda Güler'i oynatırdım

Boğaziçi Üniversitesinin düzenlediği Spor Zirvesi'ne katılan Arda Turan, geçmişten bugüne kariyeriyle ilgili soruları yanıtladı. 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden, 2008 yılında Hırvatistan'a karşı kullandığı penaltıya dek birçok soruya yanıt veren Arda Turan, bir saatlik programda teknik direktörlükteki hedefleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu.



Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan ve takımını oynatmak istediği oyunu "Atletico Madrid'in savunmasıyla Barcelona'nın hücumunu bir arada sahaya yansıtmak istiyorum." diyerek özetleyen Turan, Türkiye'de futbolun tam anlaşılmadığını, çok fazla yatırım yapılıp karşılığının alınmamasının çok görülmüş bir durum olmadığını kaydetti.



Eyüpspor'un başında çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan 36 yaşındaki çalıştırıcı, göreve geldikten 48 saat sonra Göztepe ile deplasmanda karşılaştıklarını hatırlatarak, "İlk maçı kaybettik. Analizde baktığımızda 'Hata yaptık.' dedim. Maça 48 saat kala gelmiştim ve göstermediğim her şeyi futbolculardan istedim." ifadelerini kullandı.



"Barcelona'ya Atletico Madrid'in 10 numarası olarak gittim"



Kariyeri boyunca birçok konuda eleştirildiğini vurgulayan Arda Turan, "Barcelona'ya gittiğimde 'Türk Hava Yolları sponsorluğuyla gitti' dediler. Halbuki ben Barcelona'ya Atletico Madrid'in 10 numarası olarak gittim. Barcelona'ya 5 kupa almış bir oyuncu olarak gittim ve soyunma odasında bana büyük saygı gösterdiler. Sonrasında "Ben sponsor transferi olarak gitmedim." diye anlatmaya çalıştım. Hepimiz hatalar yapabiliyoruz. Bir oyuncunun yüzde 100 pasla oynaması imkansız. Neticede insanız." açıklamasını yaptı.





Teknik direktör olarak ilk maçında Göztepe deplasmanında çok iyi bir atmosferde sahaya çıktığını dile getiren genç teknik adam, şöyle devam etti:



"Sporcuysanız Real Madrid'e karşı oynamak istersiniz. Baskı varsa doğru yerlerdesinizdir. Sizler de final haftasında burada baskı hissedersiniz çünkü Boğaziçi'nde okuyorsunuz, demek ki doğru yerdesiniz. İşini iyi yaparak bütün ışıklar üzerinizde olsun istersiniz. Kim halı sahada 5 kişiye hocalık yapmak ister? Herkes büyük takımların hocası olmak ister. Dönüp bir daha futbolcu olarak Bernabeu'ya çıkma şansım yok. Ben de bunun tadını çıkardım. Neden bu ışıklar başkasının üzerinde olsun ki. İşimi iyi yaparak ışıklar benim üzerimde olsun isterim."



"Hırvatistan karşısında 'Mahalle penaltısı atayım' dedim"

Kariyeri boyunca her andan keyif almayı hedeflediğini aktaran Arda Turan, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hırvatistan'a karşı kullandığı penaltıyı şöyle özetledi:



"Bayrampaşa'dan çıkmış birisi olarak hayalimi yaşadım ve o yüzden hep kendime 'Arda bunu yaşa ve keyfini çıkar.' diyordum. 2008'de Fatih hoca 'Kim penaltı atacak?' diye soruyordu, peşinden ben de 'Kim atacak?' diye soruyordum. Sonra kimseden ses gelmeyince 'Ben atarım.' dedim. Tabii topa çok iyi vurmuyordum ve Fatih hoca da 'Sen mi atacaksın?' diye takıldı. Hatta o gün 'Panenka penaltısı' atmayı düşünüyordum. Zemin de kuruydu, ayağımda vidalı krampon vardı. Modric baskısı da var sahada. Penaltıya giderken çime takıldım hatta. Sonra 'Bari mahalle penaltısı atayım.' dedim. Çok kötü vurmama rağmen o top gol oldu ve çok mutlu oldum. Eğer o penaltıyı atmasaydım sonrasında pişman olurdum."



Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 'Panenka penaltısı' kaçırdığı hatırlatılan Turan, "Icardi 'Panenka penaltısını' kaçırdı ama 'Panenka' atacak cesarete sahip bir oyuncumuz olduğunu söylemek gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.



"Galatasaraylıyım ve o yüzden şampiyon oluruz diye düşünüyorum"

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında "Galatasaraylıyım ve o yüzden şampiyon oluruz diye düşünüyorum." açıklamasını yapan Arda Turan, Barcelona'da birlikte forma giydiği Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. Kişisel olarak son derece takımdaştır. Asla bireysel düşünmez. Kazanmak için oynar ve takım arkadaşlarını yükseltmeye çalışır. Leo'yu en büyük yapan özellik yetenekli olması değil, hangi arkadaşından nasıl verim alacağını bilmesi. O yüzden onunla aynı sahayı paylaştığım için çok şanslıyım."



"Şampiyonlar Ligi finalinde oynasaydım farklı olabilirdi"



2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arda Turan, takımının kaybettiği maçta oynaması durumunda durumun farklı olabileceğini dile getirdi.





Olasılıklar üzerine konuşmak istemediğini ancak bu durumu da belirtmek istediğini ifade eden Turan, "Ben takıma, oyundan daha farklı şeyler katabiliyordum. Haksızlık karşısında durabilen ve gerektiğinde itiraz edebilen bir adamdım. Hayatımdaki en muhteşem ama en üzücü andı. 1,5 dakikayla Şampiyonlar Ligi kupasını kaybettik. Bunu kazansaydım, takım sporlarındaki her hedefimi kazanmış olacaktım. Ama belki hoca olarak kazanırım. Belki bir gün Barcelona'nın hocası olurum." diye konuştu.



"Ben hoca olarak Arda Güler'i oynatırdım"



Türkiye'de şampiyon olan kulüplerin, bir sonraki sezonlarını planlamadan hareket ettiğini söyleyen Eyüpspor Teknik Direktörü Turan, bunun Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri olduğunu belirterek, "Bir kulüp şampiyon oluyor, bir sonraki sezonu planlayamıyor. Uzun seyahatler, yorgunluk, sonra deplasmanda yaşanan bir kayıpla yokuş aşağı gidiyorsunuz. Taraftar coşkusu, Türkiye şartları derken şampiyon oluyorsunuz ama bir sonraki sezon maç planlamasıyla oyun gücünü unutuyorsunuz. Bu nedenle bence maç başı ücretlerinin kalkması lazım. Üç günde bir maç yapınca takımdaşlığın düşünülmesi gerekiyor. Bu nedenle oyun gücü çok önemli." açıklamasında bulundu.





"Teknik direktör Arda Turan, Arda Güler'i mi yoksa aynı yaştaki Arda Turan'ı mı oynatırdı?" sorusunu yanıtlayan Turan, "Ben Arda Güler'i oynatırdım. Şimdi biraz gerçekçi cevap vermek lazım. Eski Arda Turan'ı oynatma şansım yok ama Arda Güler'le belki ileride bir yerde çalışma fırsatım olur. O yüzden böyle söylüyorum." ifadelerini kullandı.



"Aslantepe'nin zeminini düzeltseydik şampiyonduk"



Kariyerinde en çok üzüldüğü anın UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kaybettikleri an olduğunu belirten Arda Turan, 2020-2021 sezonunda Galatasaray formasıyla sezonu ikinci bitirmelerini de unutamadığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Son dakikada bir golle giden şampiyonluğa hala çok üzülürüm. Saha dışı etkenleri çok yanlış yönettiğimizi düşünüyorum. Feghouli, ben, Falcao, Babel oynuyoruz ama bu kadroya 'El freni' falan deniyor. Tamamıyla oyuna hakim oynuyorduk. Sonrasında ayağı düzgün oyunculardan, çabuk oyunculara döndük. Donk yerine Luyindama oynadı, gözünden sakatlanan Omar'ın yerine Yedlin geldi, Falcao'nun yerine Mustafa Muhammed forma giydi, benim yerime Onyekuru oynadı. Bence şu andaki Real Madrid gibi oynuyorduk. O dönemde yönetim, teknik ekip, futbolcular bir araya gelip sadece Aslantepe'nin zeminini düzeltip şampiyon olacaktık ama olmadı."