Arda Turan kırmızı kart gördü, Shakhtar penaltılarda elendi: Samsunspor'un rakibi belli oldu!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında kozlarını paylaştı.



Miejski Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi.

PENALTILARDA KAZANAN PANATHINAIKOS



Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca penaltılara geçildi ve seri atışlar sonrası rakibine 4-3'lük üstünlük kuran Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi.

Shakhtar Donetsk ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.



Shakhtar'da Oleg Ocheretko, 82. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ



Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmanın 82. dakikasında itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Turan, mücadelenin kalan bölümünü tribünden takip etti.

