Arda Turan maç sonu çılgınlar gibi sevindi, şampiyonluğa bir maç kaldı

Arda Turan 'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk , Ukrayna Premier Lig'in 26. haftasında Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-1 mağlup etti ve zirvede farkı 10 puana çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 13. dakikada Matviy Ponomarenko'nun attığı golle 1-0 geride kapatan Shakhtar Donetsk, 50. dakikada Lucas Ferreira ve 68. dakikada Lassina Traore'nin golleriyle kazandı.

Arda Turan'ın ekibi, bu skorun ardından ligde 63 puana yükseldi. Shakhtar, ligin son 4 haftasına en yakın takipçisi LNZ Cherkasy'nin 10 puan önünde girdi.

Dinamo Kiev, bu mağlubiyetle 47 puanda kaldı. Shakhtar, ligin gelecek haftasında SK Poltava ile puan mücadelesi verecek. Dinamo Kiev, LNZ Cherkasy ile karşı karşıya gelecek.



“APTAL DURUMUNA DÜŞÜRÜLMEKTEN HOŞLANMIYORUM”



Turan maç sonu hakemi eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Olanları kenardan izledim ve hayatta en çok da aptal durumuna düşürülmekten hoşlanmıyorum. Evet, futbol kurallarını hakem kurulunun temsilcilerinden daha iyi bildiğimi iddia etmeyeceğim, ancak tecrübeme dayanarak, en azından aynı seviyede bildiğimi kesinlikle söyleyebilirim.



Bugün dünden daha iyi hissediyorum. Son maçın son dakikasına kadar en yüksek konsantrasyon ve ciddiyet seviyesini korumalıyız, bu yüzden bugünkü zafer çok önemli, ancak ilerlemeye devam ediyoruz."