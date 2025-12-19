Arda Turan, maç sonunda o soruya sinirlendi ve sert çıkıştı. "Bunu saygısızlık olarak kabul ederim"

Turan, "Konferans Ligi'nde devam ediyorsunuz. Legia Varşova ve Rijeka hariç oynadığınız rakiplerin seviyesinin çok yüksek olmadığı söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

“SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜYORUM”

"Konferans Ligi'nin geçen sezonki şampiyonu Chelsea. Futbol her zaman sürprizlerle doludur. Bu düşünceleri asla kabul etmiyorum ve bunları sahaya bir adım bile atmamış kişilerin söylediğini varsayıyorum. Her maç zordur. Akademi ya da U19 Takımı ile de oynasanız zordur. Oyuna ve rakibinize saygı duymalısınız. Konferans Ligi'nde Hırvatistan ve İrlanda şampiyonlarıyla oynadık. Bu nedenle bu görüşe yüzde 1 bile inanmıyorum. Bunu futbola saygısızlık olarak görüyorum."