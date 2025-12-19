Arda Turan, maç sonunda o soruya sinirlendi ve sert çıkıştı. "Bunu saygısızlık olarak kabul ederim"
19.12.2025 16:05
Son Güncelleme: 19.12.2025 16:43
NTV - Haber Merkezi
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Rijeka maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
UEFA Konferans Ligi lig etabının 6. ve son hafta maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile Rijeka karşı karşıya geldi.
Miejski Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu skorun ardından Shakhtar, puanını 13 yaptı ve 6. sırada yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, kendisine yöneltilen soruya dikkat çeken bir cevap verdi.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan.
Turan, "Konferans Ligi'nde devam ediyorsunuz. Legia Varşova ve Rijeka hariç oynadığınız rakiplerin seviyesinin çok yüksek olmadığı söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:
“SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜYORUM”
"Konferans Ligi'nin geçen sezonki şampiyonu Chelsea. Futbol her zaman sürprizlerle doludur. Bu düşünceleri asla kabul etmiyorum ve bunları sahaya bir adım bile atmamış kişilerin söylediğini varsayıyorum. Her maç zordur. Akademi ya da U19 Takımı ile de oynasanız zordur. Oyuna ve rakibinize saygı duymalısınız. Konferans Ligi'nde Hırvatistan ve İrlanda şampiyonlarıyla oynadık. Bu nedenle bu görüşe yüzde 1 bile inanmıyorum. Bunu futbola saygısızlık olarak görüyorum."
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan.
“KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANMAK BENİ HEYECANLANDIRIYOR”
"Oyuncularımın çalışmalarından çok memnunum. Uzun yolculuklarla geçen zorlu bir altı ay oldu. 15-16 saatlik yolculuklarımız oldu. Futbola saygı duymalıyız. Çünkü futbol, içinde birçok sürpriz barındırıyor. Daha küçük kulüplere kaybettiğimiz şampiyonluklar hatırlıyorum. Şu anda nerede olduğumuzu biliyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Bana en çok neyin beni heyecanlandırdığını ve ne için çalıştığımı sorarsanız cevabım Konferans Ligi'ni kazanmak olur."