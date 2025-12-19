Arda Turan, Samsunspor'a rakip olabilir! İhtimaller denizinde dikkat çeken ayrıntı

UEFA Konferans Ligi lig etabında son hafta maçları tamamlandı ve ilk 8 ile play-off turuna kalan takımlar belli oldu.

Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Rijeka ile 0-0 berabere kaldı ve lig etabını 13 puanla 6. sırada tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna adını yazdırdı.