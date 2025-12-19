Arda Turan, Samsunspor'a rakip olabilir! İhtimaller denizinde dikkat çeken ayrıntı

19.12.2025 09:58

Arda Turan, Samsunspor'a rakip olabilir! İhtimaller denizinde dikkat çeken ayrıntı
Resmi Kurum

NTV - Haber Merkezi

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'a rakip olabilir.

UEFA Konferans Ligi lig etabında son hafta maçları tamamlandı ve ilk 8 ile play-off turuna kalan takımlar belli oldu.

 

Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Rijeka ile 0-0 berabere kaldı ve lig etabını 13 puanla 6. sırada tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna adını yazdırdı.

Resmi Kurum

Shakhtar Donetsk takımı, maç öncesinde fotoğraf çektirdi.

Samsunspor ise son hafta Mainz'a 2-0 mağlup olmasıyla birlikte 12. sırada yer bularak play-off etabında yer almaya hak kazandı.

 

SHAKHTAR'IN MUHTEMEL RAKİBİ SAMSUNSPOR

 

Turan'ın Shakhtar'ının son 16 turundaki muhtemel rakipleri arasında Türkiye'den Samsunspor da bulunuyor.

 

Kırmızı-beyazlılar, play-off turunda Kuopion ya da Shkendija'yı geçmesi halinde Shakhtar Donetsk'in rakibi olabilir.

Reuters

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan.

Samsunspor'un play-off'u sorunsuz atlatması durumunda muhtemel rakipleri ise Shakhtar Donetsk ve Rayo Vallecano olacak.

 

Arda Turan, daha önce UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olmuş ve siyah-beyazlıları 4-2 ile 2-0'lık skorlarla mağlup ederek organizasyondan elemişti.

