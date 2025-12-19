Arda Turan, Samsunspor'a rakip olabilir! İhtimaller denizinde dikkat çeken ayrıntı
19.12.2025 09:58
NTV - Haber Merkezi
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'a rakip olabilir.
UEFA Konferans Ligi lig etabında son hafta maçları tamamlandı ve ilk 8 ile play-off turuna kalan takımlar belli oldu.
Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Rijeka ile 0-0 berabere kaldı ve lig etabını 13 puanla 6. sırada tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna adını yazdırdı.
Shakhtar Donetsk takımı, maç öncesinde fotoğraf çektirdi.
Samsunspor ise son hafta Mainz'a 2-0 mağlup olmasıyla birlikte 12. sırada yer bularak play-off etabında yer almaya hak kazandı.
SHAKHTAR'IN MUHTEMEL RAKİBİ SAMSUNSPOR
Turan'ın Shakhtar'ının son 16 turundaki muhtemel rakipleri arasında Türkiye'den Samsunspor da bulunuyor.
Kırmızı-beyazlılar, play-off turunda Kuopion ya da Shkendija'yı geçmesi halinde Shakhtar Donetsk'in rakibi olabilir.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan.
Samsunspor'un play-off'u sorunsuz atlatması durumunda muhtemel rakipleri ise Shakhtar Donetsk ve Rayo Vallecano olacak.
Arda Turan, daha önce UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olmuş ve siyah-beyazlıları 4-2 ile 2-0'lık skorlarla mağlup ederek organizasyondan elemişti.