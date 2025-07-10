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Arda Turan, Shakhtar’ın başındaki ilk maçını farklı kazandı

UEFA Avrupa Ligi 1'inci Ön Eleme karşılaşmasında Ilves Tampere’yu konuk eden Shakhtar Donetsk maçtan 6-0 galip ayrıldı.

Arda Turan, Shakhtar’ın başındaki ilk maçını farklı kazandı

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk maçında 'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Finlandiya temsilcisi Tampereen Ilves'i 6-0 mağlup ederek tur kapısı araladı.

Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 26. ve 48. dakikalarında Alisson Santana, 43. dakikada Kaua Elias, 74. dakikada Kevin, 88. dakikada Pedrinho ve 90. dakikada Newerton kaydetti.

Rövanş mücadelesi 17 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Turu geçen takım 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

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