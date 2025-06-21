Arda Turan Shakhtar'la ilk antrenmana çıktı

Slovenya'nın Brdo kentinde kamp hazırlıklarına devam eden Shakhtar Donetsk, yeni teknik direktörü Arda Turan yönetimindeki ilk antrenmanını yaptı.

Antrenman kulübün sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanırken, futbolcular pas çalışması yaptı.

"DINAMO KIEV ŞAMPİYONLUĞU GÖRMEK İSTEMİYORUM"

38 yaşındaki Turan, futbolcularla sohbetinde ise “Sahada beraber bir aile görmek istiyorum. Dışarıda en yakın arkadaşınızım, her şeyi konuşabiliriz. Kapıyı çalıp taktik hakkında, hayat hakkında her şeyi konuşabilirsiniz." dedi.

Sahada her dakika acı çekeceklerini ifade eden Arda Turan şöyle devam etti: "Neden? Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum. Yarından itibaren birbirimize sarılacağız."

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1’inci Eleme Turu'nda Ilves Tampere ile karşı karşıya gelecek. Ukrayna ekibi, Finlandiya temsilcisini elediği takdirde 2’nci eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.