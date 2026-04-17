Arda Turan, Shakhtar'la tarihe geçti
17.04.2026 04:55
UEFA Konferans Ligi'nde teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar'ı eleyerek yarı finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Strasbourg, Rayo Vallecano ve Crystal Palace yarı finale yükseldi.
Çeyrek final rövanş maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı.
Ukrayna ekibinin yanı sıra teknik direktör Arda Turan da tarihe geçti. 39 yaşındaki Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkan ilk Türk teknik direktör oldu.
Yarı finalde, Shakhtar Donetsk-Crystal Palace ve Rayo Vallecano-Strasbourg karşılaşmaları yapılacak.
Çeyrek final rövanş maçlarının sonuçları şöyle:
AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2 (0-3)
AEK (Yunanistan)-Rayo Vallecano (İspanya): 3-1 (0-3)
Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere): 2-1 (0-3)
Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya): 4-0 (0-2)