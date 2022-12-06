Arda Turan teknik direktör olmaya hazırlanıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Futbolu bırakan Arda Turan hedeflerini anlattı: Guardiola gibi bir ekol hocası olmak istiyorum

Arda Turan, teknik direktör olabilmek için eğitimlere başladığını duyurdu. Turan, ilk adımı atarak antrenörlük için çalışmalara başladı



Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla UEFA B/A Antrenörlük Eğitim Kursu Programı'na katıldığını açıkladı.



Turan, daha önce yaptığı açıklamada İspanyol teknik direktör Josep Guardiola’nın Barcelona’ya getirdiği anlayışı Galatasaray’a uygulamak istediğini söylemişti.



BURAK YILMAZ VE SEMİH KAYA DA VAR



Turan'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen hızlandırılmış kursa, bazı eski futbolcuların da katılacağı öğrenildi. Bu isimler arasında Burak Yılmaz ve Semih Kaya da bulunuyor.