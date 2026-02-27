Arda Turan, Türkiye için UEFA'ya seslendi. "Umarım buna izin verirler"
27.02.2026 21:42
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Konferans Ligi son 16 turunda eşleştikleri Lech Poznan ile oynanacak maçlar ile ilgili konuştu.
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi ve eşleşmeler belli oldu.
Teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Polonya ekibi Lech Poznan ile eşleşti.
Ukrayna temsilcisinin teknik direktörü Arda Turan, kura çekiminin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
TURAN'DAN TÜRKİYE TALEBİ
İlk maçı deplasmanda oynayacak olan Shakhtar'ın teknik direktörü Turan, rövanş maçının Türkiye'de oynanmasını talep etti.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan.
“UMARIM UEFA İZİN VERİR”
39 yaşındaki teknik adam, "UEFA Konferans Ligi'nde Lech Poznan'a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye'de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir." dedi.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, sezon başında Eyüpspor'dan ayrılarak Ukrayna ekibine imza atmıştı.
MAÇ TARİHLERİ
Shakhtar Donetsk; Lech Poznan ile ilk maçını 12 Mart Perşembe günü deplasmanda, rövanşı ise 10 Mart Perşembe günü iç sahada oynayacak.