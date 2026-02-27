Arda Turan Türkiye'de Avrupa maçına çıkabilir

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Samsunspor, sahasında Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija'yı 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.



Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi bugün 16.00'da gerçekleştirilecek.



MUHTEMEL RAKİPLER

Shkendija'yı eleyip UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıran Samsunspor'un rakibi Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ya da İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano olacak.



Ukrayna temsilcisi Samsunspor ile eşlesirse Turan, Avrupa'da Türk temsilcisiyle karşılaşacak.



DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ'LA KARŞILAŞTI



Turan daha önce Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşmişti. Turan'ın öğrencileri Beşiktaş'ı 2-0 ve 4-2'lik skorlarla mağlup ederek tur atlamıştı.

Son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart, rövanş ise 19 Mart'ta oynanacak.