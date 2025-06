Arda Turan, Türkiye'den transfer sorusuna bizzat cevap verdi: İsmail Yüksek ve Ahmed Kutucu için resmi açıklama

"ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ" "Her teknik direktör için yeni bir takım, boş bir sayfa gibidir. Kariyerinizin bu yeni bölümüne hangi fikirleri katacaksınız?" sorusunun ardından, "Aslında çok şanslıyız çünkü Shakhtar gibi büyük bir tarihi mirasa sahip bir kulüpte çalışacağız. Bu nedenle, biz teknik ekip olarak bu mirasa bazı detaylar ekleyeceğiz ve her oyuncunun Shakhtar oyuncusu olduğunu, değerli bir futbolcu olduğunu, büyük bir tarihe sahip değerli bir kulübe ait olduğunu bilmesini sağlayacağız. Bu nedenle iyi bir aile olacağımızı ve birlikte çok büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum."

"ARDA TURAN SİSTEMİM VAR" "Öncelikle, " Arda Turan sistemi" adını verdiğim kendi sistemim olduğunu vurgulamak istiyorum. Sonuçta, her oyuncunun birlikte çalıştığı teknik direktörden etkilenmesi normal bir durumdur. Örneğin, Simeone'yi çok seviyorum. Luis Enrique'yi seviyorum. 20 yaşındayken Rijkaar ile çalıştım, Fatih Terim ile çalıştım. Hepsinden en iyisini aldım ama kendi stilimi yarattım, Arda Turan. Bu nedenle, benim şöyle ya da böyle olduğumu, bu koçun beni etkilediğini söyleyemezsiniz. Futbol çok değişken ve esnektir." "KAS HAFIZASINA SAHİP OLACAĞIZ" "Oyunum iki şeye dayanıyor; Pas ve tepki. Tepki, hücum ve savunma olabilir. Bunu öğreneceğiz ve adım adım ilerleyeceğiz. Benim sistemim, çok özel bir sistem. Bu çok kolay olmayacak. İnşa ettiğimiz her şey zor olacaktır. Zaman gerekiyor. Ama benim anahtar kelimem, tekrar. Bu yüzden antrenmanlarım tekrar üzerine kurulu. Böylece ilerlemek için gerekli olan kas hafızasına sahip olacağız. Bu arada benim ve tüm oyuncular için kolay olay şey, Shakhtar'ın da bu hafızaya sahip olması. Shakhtar, oyun kontrolü, paslar ve diğer konularda bu hafızaya sahip. Bizim uygulamamız gereken şey, antrenmanlarda tekrarlar." TÜRKİYE'DEN TRANSFER ? "Türkiye'de çok sayıda gelecek vaat eden oyuncu var ancak şu anda kadromuzda kaleciler dahil 32 kaliteli futbolcu var. Durumu çalışmalarda göreceğiz. Sergiy Palkin (Genel Müdür) ve Darijo Srna (Sportif Direktör) gibi ben de kulübün iyi bir hafızası ve kültürü olduğuna inanıyorum. Bir şeye ihtiyacımız olursa, Darijo ve Sergiy ile konuşuyoruz. Yani ihtiyaç olursa bunu tartışacağız ama şu anda çok iyi ve yetenekli bir kadro görüyorum."

"KENDİLERİNE GÜVENİYORUM"



"Şu anda bir şeye ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum ancak antrenmanlara başladığımızda gerekli görürsem takviye yapabiliriz. Bu takımın savunma konusunda daha fazla çalışması gerekiyor. Savunmanız sağlamsa, kötü bir oyunu iyiye çevirebilirsiniz. Enerji savunmadan gelir. Bu yüzden daha fazla koşmamız, daha etkili hareket etmemiz ve savunmada sağlam kalmamız gerekiyor. Şu anda takviyeye gerek yok ama antrenmanlara göreceğiz. Oyuncularıma, onların kendilerinin düşündüğünden daha fazla güveniyorum."



"HEDEFİMİZ UKRAYNA ŞAMPİYONLUĞU"



"İlk hedefim elbette tekrar Ukrayna şampiyonu olmak. Bu bizim ilk hedefimiz ve kısa vadede Avrupa'da çeyrek final, yarı final veya final gibi "final" kelimesinin geçtiği maçlar oynamak. Bunu başarmak için çaba göstermeliyiz. Üçüncü bölgede oynayacağız, oyunu ve topu kontrol edeceğiz. Top bizdeyken benim tarzımın ve fikirlerimin oyunculara daha iyi geçtiğine inanıyorum. Top sizdeyken stratejinize göre oyun kurabilirsiniz ve uzun vadede neden Avrupa Ligi'ni, hatta Şampiyonlar Ligi'ni, çeyrek finalleri, yarı finalleri görmeyelim? Her şey mümkün."



"HER GÜN SAHADA ACI ÇEKMEYE HAZIR OLMALIYIZ"



"Büyük hayallerim var. Geçenlerde Arsenal ile Paris Saint-Germain'in oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını izledim. Şimdi bir gün Shakhtar'ın da o yarı final takımlarından biri olacağını hayal ediyorum. Buna inanmalıyız. Bu benim hayalim. Bu seviyede nasıl oynanacağını biliyorum. Bu seviyede kazandım, bu seviyede kaybettim. Oyuncularıma bu seviyede nasıl oynanacağını öğreteceğim. Öncelikle hepimiz her gün sahada acı çekmeye hazır olmalıyız.