Arda Turan yıkımı yaşadı: "İlk kez böyle hissediyorum"

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde LNZ Cherkasy'ye 4-1 yenildi. LNZ Cherkasy tarihinde ilk kez Shakhtar'ı yenmeyi başardı.

Ligde ilk kez kaybeden Shakhtar Donetsk'te Turan, maç sonu yaşadığı yıkımı anlattı.



Maç sonu Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Ukrayna halkının şu anda hissettiği tüm acıyı paylaşıyorum. Ayrıca tüm oyunculara, hem futbol hem de diğer spor dallarında spor faaliyetlerine katılan herkese teşekkür etmek ve saygılarımı sunmak istiyorum. Ukrayna'da tüm koşullara rağmen profesyonel sporların en üst düzeyde devam etmesi inanılmaz bir başarı. Hepiniz harika bir iş çıkarıyorsunuz ve bunun için size içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Tüm dünya için bir örnek olduğunuza inanıyorum. Bu zor zamanlarda bile devam edip işlerini yapma gücünü bulan böyle insanların yanında olmaktan gerçekten gurur duyuyorum.

"HİSSETTİKLERİM GERÇEKTEN YIKICI"



Doğrudan maça geçerek, rakibimiz LNZ'yi tebrik etmek istiyorum. Bugün gerçekten daha iyi oynadılar ve bu sonucu sonuna kadar hak ettiler. Dürüst olmak gerekirse, baş antrenör olarak çalışmaya başladığımdan beri yaşadığım en kötü gün olduğunu düşünüyorum. Bugün hissettiklerim gerçekten yıkıcı ve muhtemelen antrenörlük kariyerimde ilk kez böyle hissediyorum. Tüm sorumluluğu alıyorum: Takım iç sahada dört gol yediğinde, bu tamamen benim sorumluluğumdur ve bundan kaçınmayacağım.

