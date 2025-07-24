Arda Turan'dan Beşiktaş yorumu: "Başımıza iş alırız"

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan açıklamalarda bulundu.



Futbolun güzel hikayeler barındırdığını hatırlatarak sözlerine başlayan Turan, "Bugün de hikaye barındıran tarihi statta benim için özel bir hikaye. Kendi ülkeme Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü olarak gelmek benim için heyecan verici. Beşiktaş, kulübüyle, kültürü, taraftarı, teknik direktörü ve futbolcularıyla özel bir camia. En mutlu olmadıkları sezonda bile Fenerbahçe, Galatasaray ve Athletic Bilbao’yu yendiler. Bu statta anları doğru oynamalısınız. Anları değiştirecek birçok oyuncuya sahipler. Bu da bizi daha çok rekabete sokuyor. Genç ve rekabetçi oyuncularımız var. Yarın da geri adım atmadan oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Hangi takım elenirse yazık olacak" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMAYLA KAZANAN AZ TAKIM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



Arda Turan, topa sahip olmaya önem verdiğini de dile getirerek, "Beşiktaş geçen sene Giovanni van Bronckhorst ile yüzde 60’ın üstünde geçiş oyunuyla gol atıyordu. Bu oyuncu yapısıyla alakalı. Bizim gibi takımlar anlarda istediklerini oynayabilirler. Geçiş de oynayabilir, set de. Atmosfer yarın iki yöne de itebilir. Topa sahip olmaktan vazgeçmek istemem. Ben dünya tarihinde savunmayla kazanan az takım olduğunu düşünüyorum. 2004’te Yunanistan ve Atletico Madrid’de biz. Felsefemiz topa sahip olmak, hükmetmek. İki büyük takımın karşılaşması büyük olur. Anları oynamak maçın kilit noktası olacak" şeklinde konuştu.

"1 AYDA BAZI ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMEK ZOR OLDU"



Henüz göreve yeni başlamasına rağmen oyuncularının gelişiminden memnun olduğunu belirten başarılı teknik adam, "Geçen sene bütün hocaların oyun planına saygı duyuyorum. Ben hücum oyuncularımın bloğun dışında top almaktansa, ceza sahasına yakın bloğun arasında top almasını daha değerli buluyorum. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. 1 ayda bazı şeyleri değiştirmek çok zor. Ama oyuncularıma teşekkür ederim. Onların gelişmesi beni mutlu ediyor. Son 15 dakikada yediğimiz gollere gelince, futbolda bazen enerji, bulunduğunuz konum her şeyi değiştirebilir. Ama savunmada bazı değişiklikler istediğimiz doğru. Bunu yapmamız için fiziksel olarak yüzde 100 hazır olmamız lazım. O zaman taktiksel değişikliklere gidebiliriz. Taktikten önce prensipler üzerinde duruyoruz. Biz gelecekte büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Ama her maçı da kazanmak için oynayacağız" diye konuştu.