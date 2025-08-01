Arda Turan'dan Beşiktaş yorumu: "Çok iyi olacaklar, umarım şampiyonluğa giderler"

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek eleyen Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, açıklamalarda bulundu.

"UMARIM ŞAMPİYONLUĞA KADAR GİDERLER"



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Turan, "Maça biraz durağan başladık. Psikolojik olarak zordu. Plana sadık kalarak golü bulduk. İkinci yarıyı topa sahip olarak geçirdik. Oyuncularımın enerjisinden, davranışlarından mutluyum. Zorlu periyoda gireceğiz. Enerjileri çok iyiydi. Gelişmemiz lazım. Turu geçtikten sonra tebriki hak ettiler. Beşiktaş'a bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum. Umarım Konferans Ligi'nde karşılaşmayız. Umarım şampiyonluğa kadar giderler, öyle bir potansiyelleri var." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ OLACAKTIR"



Beşiktaş'ın zamana ihtiyacı olduğunu aktaran Turan, "Beşiktaş çok iyi bir takım. Bazı maçları oynamak kolay değil. Solskjaer'in oyun kültürüne saygı duyuyorum. Futbolda bir şeyleri değiştirmek için zamana ihtiyaç var. Giden gelen oyuncular var. Biz Beşiktaş'a karşı dikkatli ve özenli hazırlandık. Beşiktaş çok iyi olacaktır diye düşünüyorum çünkü bir oyuncu grubuna sahip." değerlendirmesinde bulundu.