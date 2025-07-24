Arda Turan'dan Beşiktaş yorumu: İnönü'de kazanınca insan mutlu oluyor

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, 4-2'lik Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Oyundan çok memnunum. İstediğimiz her şeyi yaptılar. Basit top kayıplarını yapmadığımız zaman çok daha iyi olacağız. İnönü'de kazanınca insan mutlu oluyor ama daha dikkatli olabilirdik. Skordan bağımsız oyunu daha iyi oynamak. İlk maç bitti, Beşiktaş büyük bir camia hepsine teşekkür ederim. Hataları geliştirmeye çalışacağız. Bu kadar iyi oynuyorsanız bu kadar hata yapmamalısınız.

"PRENSİPLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"



Beşiktaş'ın bütün maçlarını izledik, burası zor bir stat. Onlara burada topu vermemek lazımdı. Beşiktaş anları iyi oynayan bir takım. Beşiktaş'ı elemek istiyorsak daha iyi olmak zorundayız. Takım olmayı öğreneceğiz, prensipler bizim için önemli."