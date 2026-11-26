Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan maçın sonunda Fenerbahçe 'nin galibiyeti hak ettiğini söylerken, takımının genç ve tecrübesiz olmasının sıkıntısını hissettiğini ifade etti. Arda Turan, “Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bize gelince; maçtan önce anlattığımda Polyannacılık oynadığımı sanıyorlar. Bunu yapacak en son adamım. Ülkemde kötü çocuk oldum. Ben oyuncularımla ne yaşadığımı biliyorum. Benim oyuncularım çok genç. U20, U19 seviyesinde milli takımlarına gidiyorlar. Onların öğrenmeleri gereken temas, kontak, maçı yönetme bir çok iş var. O yüzden bu iş öyle ertesi gün olabilecek bir şey değil. Biz bu yenilgileri yönetebilecek hem cesarete sahibiz hem de oyun bilgimiz var.” ifadesini kullandı.

"MAĞLUBİYETLER FUTBOLCUNUN CEHENNEMİDİR"

90 dakikayı da değerlendiren Turan, "Oyuna gelince iyi oynamadık. Bu kadar top kaybına can dayanmaz. Opsiyonlarımız doğru ama hep geç kullandık. Bu oyunda cesaret lazım. Bu yenilgiden ders çıkaracağız. Kazanmayı da hak etmedik. Pes etmeyeceğiz ve gelişmeye devam edeceğiz. Mağlubiyet futbolculuğun cehennemidir. Bunu yaşayıp, ayağa kalkacağız.

Emre abi adına çok mutluyum. Önemli galibiyet aldılar. İnşallah böyle devam ederler." dedi.