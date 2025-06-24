Arda Turan'dan Galatasaray itirafı: Kapıdan girmemi istemiyordu

Eyüpspor sonrası Shakhtar Donetsk'le anlaşan teknik direktör Arda Turan açıklamalarda bulundu.

Turan, "Biraz Simeone, biraz da Terim karışımı Arda Turan mı?" sorusuna, "Karşıya geçiremeyebilirim ama başka türlü iletişimi sağlayıp geçirebilirim. Oyuncuya anlatmak çok önemli. Dünyada hep benzer taktikler uygulanıyor ama benim sana nasıl dokunacağıma oyuncu karar verir. Ben oyunculara sahanın her yerinde bir plan veriyorum. Bununla ilgili de bir ısrar yöntemim var. Mekanizma ve otomanizm. Tekrar idmanları, üstüne gitme ve yapmayacağım bir şey var. Başarısızlıklar olabilir ama doğrularımda ısrar edeceğim. Biz o doğrular sayesinde ligin rekorlarını kırdık. Rakiplerimiz 30 saniyede karşıya geçiyordu. O şartlar beni buraya transfer etti." yanıtını verdi.

"GALATASARAY’DAN İÇERİ GİRMEMİ İSTEMİYORDU"



"Kimsenin benim kadar istenmemişliği olmamıştır." diyen Turan, "Barça ve Atletico’de oynamış biri olarak, Mustafa Cengiz benim Galatasaray’dan içeri girmemi istemiyordu. İstenilmemeyi de iyi bilirim. Onları en iyi ben bilirim. İkinci şans, potansiyeli ortaya çıkarma... Futbolcularımın yeniden eğlenmelerini sağladım. Onlara önce insan olduklarını hatırlattım." ifadelerini kullandı.

Hürriyet'e konuşan Turan, Avrupa'da Beşiktaş'la eşleşme olasılıkları hakkında ise şu sözleri dile getirdi:



"İnşallah. Direkt Beşiktaş diye düşünürsek hata yaparız. Karşımızda zorlu bir rakip (Tampere) var. İyi savunuyorlar. Üçlüyü beşli gibi oynuyorlar. Deplasmanda suni çimde oynayacağız. Hiçbir maç kolay değil. Malta’da kazandığımız 1 puan ile EURO 2008’e gittik. Beşiktaş’a karşı oynamak büyük bir şereftir. Türkiye’nin en büyük camialarından biri. Onlara saygım sonsuz. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım. Rakiplerime saygı duyarım."

