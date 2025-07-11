Arda Turan ilk resmi maçında tarihe geçti | Mucize olmazsa rakibi Beşiktaş olacak: "Bunu yapmak çok zor"

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçında Ilves'le karşılaşan Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk farka koştu. Rakibini 6-0 yenen Ukrayna temsilcisi bu sonuçla Avrupa kupaları elemelerinde rekor kırdı.

Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 26. ve 48. dakikalarında Alisson Santana, 43. dakikada Kaua Elias, 74. dakikada Kevin, 88. dakikada Pedrinho ve 90. dakikada Newerton kaydetti.

25 YIL SONRA İLK



Ukrayna basınından Sport'ta yer alan habere göre; Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, 25 yıldır kırılamayan rekoru kırdı ve kulüp tarihindeki elemelerde en farklı skorlardan birine imza attı.



Shakhtar Donetsk'in Avrupa kupaları elemelerinde aldığı en farklı skor, 2000 yılında 5-1'le Levedia'ya karşıydı.

17 Temmuz'da rövanş maçına çıkacak olan Shakhtar Donetsk, bir mucize olmazsa turu geçmesi durumunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

"DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDE BUNU YAPMAK ÇOK ZOR"



Farklı galibiyeti değerlendiren Turan, "Bugün dünyanın herhangi bir yerinde 6-0'lık skorla maç kazanmak çok zor ve Ilves çok iyi bir takım. Tüm yerel maçlarını domine ettiler ve topu iyi kontrol ettiler. Çok ciddi bir şekilde hazırlandık ve bu sahada da açıkça görülüyordu." diye konuştu.