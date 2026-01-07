Arda Turan'dan Jonjo Shelvey'in iddialarına yanıt: Ülkemize saygısızlık kabul ederim

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Eyüpspor'u çalıştırdığı dönemdeki futbolcusu Jonjo Shelvey'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turan, eski futbolcusunun iddialarını yalanladı. Turan "Adı geçen oyuncunun, benimle özel konuşmaları için tasvir ettiği ortamın gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.

İşte Arda Turan'ın yaptığı açıklama:

"Eyüpspor’da görev yaptığım süre boyunca formamızı giymiş olan eski bir oyuncumuzun basına yaptığı ve ülkemizle ilgili 'tespit' sınırlarını aşan açıklamaları üzülerek okudum.

Benim çalışma prensiplerimin iki temeli vardır. Aileye saygı ve doğrudan iletişim.

Adı geçen oyuncu bana ailevi sorunları olduğunu ilettiği ilk andan itibaren; ona ailesini görebilmesi için süre sınırı olmayacak şekilde izin verdim, psikolojik destek için bizden ne talep ederse o şekilde yardımcı olabileceğimizi, benim için önce insani mutluluğun geldiğini belirttim.

Antrenmanlarda ve maçlarda onu fiziken ve ruhsal olarak koruyabilmek için ekibimiz özel programlar çalıştı. O süreçte oyuncunun mahremiyetine saygı duyduğumuz için sessiz kalmıştık ama gelinen noktada yanıltıcı bir fotoğraf oluşmaması için bunu söylemek durumundayım. Tüm yaklaşımlarımıza rağmen adı geçen futbolcunun, takım doktorlarına haber vermeden ve görüş almadan ilaç kullanmaya devam ettiğini, antrenmanlardaki sıra dışı davranışlarından anladık.

Ben oyuncularımla yaptığım tüm özel toplantılara; konuşulanlara şahit olmaları açısından ekibimden bir profesyoneli dahil ederim. Adı geçen oyuncunun, benimle özel konuşmaları için tasvir ettiği ortamın gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Sözleşmeli futbolcumuz olduğu dönemde, profesyonel gerekliliği ısrarla yerine getirmemiş, buna rağmen her seferinde hoşgörüyle ve destek teklifiyle karşılanmış olan kişinin basına yaptığı bu asılsız açıklamaları başta kendime, o dönem tüm profesyonel desteği vermiş olan sağlık ekibimize, takım arkadaşlarına ve ülkemize saygısızlık olarak kabul ettiğimin bilinmesini isterim"

JONJO SHELVEY NE DEDİ?

Söz konusu açıklamasında Shelvey açıklamasında, "Arda Turan deliydi. Kesinlikle deliydi. Sanki tek istediği şey odasına girip 'John, seni seviyorum. Seni seviyorum' demekmiş gibi. 'Bana viski var mı?' dedi. Çünkü viskiyi çok severdi. Antrenmandan sonra masaya ayaklarını uzatıp puro ve viski içerdi. Çılgınca. İngiltere'de böyle bir şey yaşamamıştım, anlıyor musun? Ama dürüst olmak gerekirse, oraya sadece bana çok iyi bir sözleşme teklif ettikleri için gittim' ifadelerini kullanıştı.