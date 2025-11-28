Arda Turan'ın açıklamaları gündem olmuştu, takımı 16 saatlik yolculuk sonrası 3 puanı aldı | "Burada oynamak kolay değildi"

SÖZLERİ GÜNDEME OTURMUŞ DÜNYAYA SESLENMİŞTİ

Bütün zorluklara karşın her şeye olumlu tarafından baktıklarını kaydeden Turan, "Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim. Oraya ilk gittiğimde bomba patlıyordu. 'Tamam füze atıldı, geçti' diyorlardı. Drone'lar onlar hiç sorun değil. Çok saygı duyuyorum. Bana sorsanız 100 tane olumsuz şey sayabilirim." ifadelerini kullanmıştı.

Dünya liderlerine de seslenen Arda Turan, "Çocuklar için hayat çok zor. Mars'ı, diğer gezegenleri düşünebilirlerdi. Şu anda savaşın zamanı değil. Kiev'de bir gece yaşarsanız, futbol hakkında konuşamazsınız. Ama bu insanlar, bunu yaptılar, saygı duyuyorum. Ukrayna halkını seviyorum. Oyuncularımı seviyorum. Kazansalar da kaybetseler de benim için sorun değil. Onlar için buradayım. Ayrıca Ukrayna halkını ailem gibi hissediyorum." demişti.

Ukrayna hava sahası uçuşa kapalı olduğu için Shakhtar Donetsk, Avrupa kupalarında oynayacağı maçlar için önce en yakın ülkeye, oradan da uçakla deplasmana gidiyor.

Shakhtar’ın Ukrayna Ligi’nde LNZ ile oynadığı maçtan önce sabaha karşı 03.00’te başlayan ve 08.00’e kadar süren bombardıman nedeniyle Arda Turan ve futbolcuları geceyi sığınakta geçirmişti.