Arda Turan'ın açıklamaları gündem olmuştu, takımı 16 saatlik yolculuk sonrası 3 puanı aldı | "Burada oynamak kolay değildi"
28.11.2025 10:20
Batuhan Durmuş
Maç öncesi yaptığı açıklamalar yankı uyandıran Arda Turan ve ekibi 16 saatlik zorlu yolculuğun ardından kazanmayı başardı. Turan maç sonu zorlu maçı değerlendirdi. İşte ayrıntılar ve açıklamalar...
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers ile deplasmanda kazandı.
Ukrayna'daki savaştan dolayı 16 saatlik bir yolculuk gerçekleştiren Turan ve ekibi Tallaght Stadyumu'nda oynanan müsabakayı, 2-1 kazandı.
"BURADA OYNAMAK KOLAY DEĞİLDİ"
Turan maç sonu, "Burada oynamak kolay değildi, maça çok iyi başladık. Rakip savunmayı geçmek için çözümlerimiz vardı, çoğu zaman bunu uyguladık. Rüzgar ve bazı oyuncuların pratik eksikliği paslarımızı etkiledi. Golün ardından kontrolü ele geçirdik, oyunu domine ettik. Buranın şampiyonuna karşı oynuyorsunuz bazen kontrolü kaybetmek normal. Skordan daha çok şu anda gösterdiğimiz oyun seviyesinden memnun kaldım." değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna Ligi'ndeki ezeli rakipleri Dinama Kiev'de 90 maça çıkan ancak son maç skoru nedeniyle kovulan Oleksandr Shovkovskyi hakkında da konuşan Turan, “Buraya geldiğimden beri bu ligde kıskandığım bir hocaydı. Şampiyon yapmış birçok maça çıkmış, bizimle rekabeti ve motivasyonu artırdı. Rakibi olmaktan memnunum ona saygı duyuyorum. Kariyerinde başarılar dilerim.” dedi.
Shakhtar Donetsk'li Kaua Elias, daha sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edilen üçüncü golü attığı an.
SÖZLERİ GÜNDEME OTURMUŞ DÜNYAYA SESLENMİŞTİ
Bütün zorluklara karşın her şeye olumlu tarafından baktıklarını kaydeden Turan, "Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim. Oraya ilk gittiğimde bomba patlıyordu. 'Tamam füze atıldı, geçti' diyorlardı. Drone'lar onlar hiç sorun değil. Çok saygı duyuyorum. Bana sorsanız 100 tane olumsuz şey sayabilirim." ifadelerini kullanmıştı.
Dünya liderlerine de seslenen Arda Turan, "Çocuklar için hayat çok zor. Mars'ı, diğer gezegenleri düşünebilirlerdi. Şu anda savaşın zamanı değil. Kiev'de bir gece yaşarsanız, futbol hakkında konuşamazsınız. Ama bu insanlar, bunu yaptılar, saygı duyuyorum. Ukrayna halkını seviyorum. Oyuncularımı seviyorum. Kazansalar da kaybetseler de benim için sorun değil. Onlar için buradayım. Ayrıca Ukrayna halkını ailem gibi hissediyorum." demişti.
Ukrayna hava sahası uçuşa kapalı olduğu için Shakhtar Donetsk, Avrupa kupalarında oynayacağı maçlar için önce en yakın ülkeye, oradan da uçakla deplasmana gidiyor.
Shakhtar’ın Ukrayna Ligi’nde LNZ ile oynadığı maçtan önce sabaha karşı 03.00’te başlayan ve 08.00’e kadar süren bombardıman nedeniyle Arda Turan ve futbolcuları geceyi sığınakta geçirmişti.