Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı. 45 dakikalık gecikme

13.04.2026 14:40

Son Güncelleme: 13.04.2026 14:41

NTV

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan.

NTV - Haber Merkezi

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar'ın LNZ Cherkasy ile oynadığı maçta hava saldırısı uyarısı geldi.

Ukrayna Premier Lig'in 23. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, LNZ Cherkasy'ye konuk oldu.

 

Ukrayna'nın Cherkasy şehrindeki Tsentralnyi Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken, ikinci devre başlamadan hemen önce dikkat çeken bir olay yaşandı.

 

HAVA SALDIRISI ALARMI

 

Hakem ekibi ve oyuncular henüz sahaya çıkmamışken, hava saldırısı uyarısı geldi ve alarm verildi.

Resmi Kurum

Maç öncesi, hayatını kaybeden Mircea Lucescu için saygı duruşunda bulunuldu.

Hava saldırısı alarmı ve güvenlik önlemleri nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısı başlayamadı.

 

45 DAKİKALIK GECİKME

 

LNZ Cherkasy-Shakhtar Donetsk maçı, 45 dakikalık gecikmenin ardından yeniden başladı.

 

SHAKHTAR İÇİN KİRİK MAÇ

 

Maç eksiği bulunan Shakhtar Donetsk, liderlik için yarıştığı LNZ Cherkasy ile 50'şer puanda bulunuyor.

 

Arda Turan'ın öğrencileri, müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda liderlik koltuğuna oturacak.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram