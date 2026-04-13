Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı. 45 dakikalık gecikme

Ukrayna Premier Lig'in 23. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan 'ın yaptığı Shakhtar Donetsk , LNZ Cherkasy'ye konuk oldu.

Ukrayna'nın Cherkasy şehrindeki Tsentralnyi Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken, ikinci devre başlamadan hemen önce dikkat çeken bir olay yaşandı.

HAVA SALDIRISI ALARMI

Hakem ekibi ve oyuncular henüz sahaya çıkmamışken, hava saldırısı uyarısı geldi ve alarm verildi.