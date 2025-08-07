Arda Turan'ın prensine dev teklif: Astronomik para ortaya çıktı!
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar'da forma giyen Kevin için dev bir teklif geldi.
Ukrayna Ligi devi Shakhkar Donetsk, Avrupa yolculuğuna devam ederken bir yandan da kadrosundaki oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.
Teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getiren ve genç çalıştırıcının oyun sistemine hızlıca uyum sağlayan takımda en dikkat çeken isimlerden biri Kevin olmuştu.
BEŞİKTAŞ'A İKİ MAÇTA ÜÇ GOL ATMIŞTI
Shakhtar'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Beşiktaş'a karşı iki maçta üç gol kaydeden Kevin'in performansı spor kamuoyunun gündemine oturmuştu.
FULHAM İSTİYOR
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Kevin için Shakhtar ile pazarlık masasına oturdu.
30 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE RET
Haberin devamında Fulham'ın, yıldız futbolcu için 30 milyon euro artı bonus teklifi yaptığı kaydedildi.
Shakhtar'ın ise bu teklifi yetersiz bulduğu ve Kevin için çok daha yüksek bir bonservis talebinin olduğu ifade edildi.
NAPOLI DE İLGİLENİYOR
Öte yandan Brezilyalı futbolcu ile İtalya Ligi Serie A devi Napoli'nin de ilgilendiği öne sürüldü.
Bu sezonu erken açan Shakhtar'da 3 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 4 gol-2 asistlik bir performans sergiledi.
19 Ocak 2024'te Palmeiras'tan Shakhtar'a 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gelen Kevin'in Ukrayna ekibiyle 3.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
