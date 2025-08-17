Arda Turan'ın Shakhtar'ı, Avrupa dönüşü yara sardı: Deplasmanda 3 puan

Ukrayna Ligi'nin 3. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Veres-Rivne deplasmanına çıktı.



Avanhard Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Shakhtar Donetsk'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Konoplya ve 62. dakikada Tobias kaydetti.



Bu sonucun ardından ligdeki 2. galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, puanını 7'ye yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti bulunmayan Veres-Rivne ise puansız olarak 14. basamakta yer buldu.

Shakhtar, gelecek hafta Oleksandriya'yı konuk edecek. Veres-Rivne ise LNZ Cherkasy deplasmanına çıkacak.