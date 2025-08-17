Arda Turan'ın Shakhtar'ı, Avrupa dönüşü yara sardı: Deplasmanda 3 puan
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Veres-Rivne'yi mağlup etti.
Ukrayna Ligi'nin 3. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Veres-Rivne deplasmanına çıktı.
Avanhard Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Shakhtar Donetsk'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Konoplya ve 62. dakikada Tobias kaydetti.
Bu sonucun ardından ligdeki 2. galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, puanını 7'ye yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti bulunmayan Veres-Rivne ise puansız olarak 14. basamakta yer buldu.
Shakhtar, gelecek hafta Oleksandriya'yı konuk edecek. Veres-Rivne ise LNZ Cherkasy deplasmanına çıkacak.
AVRUPA DÖNÜŞÜ YARA SARDI
Arda Turan'ın ekibi, geçtiğimiz hafta içi UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Panathinaikos'a penaltılar sonucu mağlup olmuş ve organizasyona veda etmişti.
