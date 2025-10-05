Arda Turan'ın Shakhtar'ı, bu sezon bir ilki yaşadı: 5 gollü maçta farklı yenilgi!

Ukrayna Ligi'nin 8. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile LNZ Cherkasy karşı karşıya geldi.



Lviv Arena'da oynanan müsabaka, LNZ Cherkasy'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kuzyk, 61. dakikada Assinor, 71. dakikada Ryabov ve 89. dakikada Obah kaydetti. Shakhtar'ın tek sayısı ise 85'te Nazaryna'dan geldi.



Bu skorun ardından Ukrayna Ligi'nde ilk yenilgisini alan Shakhtar Donetsk, 17 puanla liderliğini sürdürdü. Üç maçtır kaybetmeyen LNZ Cherkasy ise 14 puanla 6. sırada yer aldı.



Shakhtar Donetsk, milli ara sonrası Ukrayna'da Polissya Zhytomyr deplasmanına çıkacak. LNZ Cherkasy ise Kolos Kovalivka'yı ağırlayacak.