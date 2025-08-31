NTV.COM.TR

Arda Turan'ın Shakhtar'ı doludizgin: 2 gol, kaçan penaltı ve VAR müdahalesi

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Oleksandriya karşısında kazandı.

Premier Lig'in 4. haftasında teknik direktörlüğünü 'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Oleksandriya'yı ağırladı.

Lviv Arena'da oynanan müsabaka, Shakhtar Donetsk'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Bondarenko ve 37. dakikada Pedrinho kaydetti.

Shakhtar'ın 48. dakikada Ocheretko ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Arda Turan'ın ekibi, 69. dakikada kazanılan penaltıda Kaua Elias'ın vuruşundan yararlanamadı.

Bu skorun ardından ligde 3. galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, 10 puanla 2. sırada yer aldı. Henüz puanı bulunmayan Oleksandriya ise 16. basamakta yer buldu.

ARDA TURAN'IN PERFORMANSI

Shakhtar'ın başında tüm kulvarlarda 12. maçına çıkan , 7. gaibiyetini aldı. Turan, diğer maçların 4'ünden beraberlikle, 1'inden ise penaltılar sonucu mağlubiyetle ayrıldı.

