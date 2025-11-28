Arda Turan'ın Shakhtar'ı İrlanda'da kazandı, Avrupa'da yükselişe geçti
28.11.2025 00:58
NTV - Haber Merkezi
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Shamrock Rovers'ı iki golle mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi lig etabı 4. hafta maçında İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers ile teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.
Tallaght Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Shakhtar'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Kaua Elias ve 77. dakikada Yehor Nazaryna kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 87'de Connor Malley'den geldi.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan.
Bu skorun ardından Konferans Ligi'ndeki 3. galibiyetini alan ve puanını 9'a yükselten Shakhtar Donetsk, 4. sırada yer buldu. Henüz galibiyeti bulunmayan Shamrock Rovers ise 1 puanla 35. basamakta yer aldı.
Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nin 5. haftasında Hamrun deplasmanına çıkacak. Shamrock Rovers ise Breidablik'i ağırlayacak.