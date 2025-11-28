Arda Turan'ın Shakhtar'ı İrlanda'da kazandı, Avrupa'da yükselişe geçti

Bu skorun ardından Konferans Ligi'ndeki 3. galibiyetini alan ve puanını 9'a yükselten Shakhtar Donetsk, 4. sırada yer buldu. Henüz galibiyeti bulunmayan Shamrock Rovers ise 1 puanla 35. basamakta yer aldı.

Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nin 5. haftasında Hamrun deplasmanına çıkacak. Shamrock Rovers ise Breidablik'i ağırlayacak.