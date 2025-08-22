Arda Turan'ın Shakhtar'ı, Konferans Ligi'nde avantajı alamadı: Avrupa'da sıkıntılı

ARDA TURAN TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, cezası nedeniyle müsabakayı tribünden takip etti.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile İsviçre temsilcisi Servette karşı karşıya geldi. Polonya'daki Miejski Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Konuk ekip Servette, 8. dakikada Lamine Fomba ile 1-0 öne geçti. Shakhtar, 72. dakikada Valeriy Bondar ile 1-1'lik eşitliği sağladı.

RÖVANŞ HAFTAYA

Bu skorun ardından Shakhtar Donetsk, rövanş öncesi avantajlı skoru alamadı. Eşleşmenin rövanşı, 28 Ağustos Perşembe günü İsviçre'de oynanacak.



ARDA TURAN'IN SHAKHTAR KARNESİ



Teknik direktör Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başında 10. maçına çıktı.



38 yaşındaki çalıştırıcı; bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Turan'ın galibiyetlerinden ikisi UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'a karşı 4-2 ve 2-0'lık skorlarla geldi.

AVRUPA'DA SIKINTILI

Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Panathinaikos'u ağırlayan Shakhtar, iki maçta da eşitlik bozulmayınca penaltılara giden maçta rakibine mağlup olmuş ve organizasyona veda etmişti.

Konferans Ligi'nde ise adını lig aşamasına yazdırmak isteyen Ukrayna ekibi, Servette ile 1-1 berabere kalarak rövanş öncesi avantaj yaratamadı.