Arda Turan’ın Shakhtar'ı, Odessa’yı 2 golle geçti
14.09.2026 20:36
Son Güncelleme: 14.09.2026 20:36
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, takımının başında yer aldı.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Chornomorets Odessa'yı mağlup etti.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar, Şampiyonlar Ligi dönüşü Ukrayna Ligi’de çıktığı maçta Chornomorets Odessa takımını 2-0 yendi.
Shakhtar’a 3 puanı getiren golleri 13. dakikada Ocheretko ile 34. dakikada Luca Meirelles kaydetti.
Bu sonuçla 6. maçında 5. galibiyetini alan Turan’ın takımı, puan cetvelinde bir başka 15 puanlı ekip Polissya Zhytomyr’nin ardında averajla ikinci sırada yer alıyor.
Shakhtar Donetsk takımı, maç öncesi fotoğraf çektirdi.