Arda Turan'ın Shakhtar'ı son dakikada yıkıldı: 90+4'te gol geldi!

UEFA Konferans Ligi lig etabı 2. hafta maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan 'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile Polonya'nın Legia Varşova ekibi karşı karşıya geldi. Krakow'daki Reymana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Legia'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16 ve 90+4. dakikalarda Augustyniak kaydetti. Shakhtar'ın tek sayısı ise 61. dakikada Luca Meirelles'ten geldi. Bu skorun ardından Konferans Ligi'ndeki ilk yenilgisini alan Shakhtar, 3 puanla 16. sırada yer buldu. İlk kez kazanan Legia ise 3 puanla 17. basamakta yer aldı. Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nin 3. haftasında Breidablik'i ağırlayacak. Legia ise Celje deplasmanına çıkacak.

ARDA TURAN, ÜÇÜNCÜ KEZ YENİLDİ



Sezon başında Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar'ın başına geçen teknik direktör Arda Turan, dikkat çeken bir grafik tutturdu.



Ukrayna Ligi'nde sadece 1 yenilgisi bulunan Turan'ın ekibi, ilk mağlubiyetini UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Panathinaikos'a penaltılar sonucunda kaybederek almıştı.



UEFA Konferans Ligi'nde de ilk kez mağlup olan Arda Turan'ın Shakhar'ı bu sezon 3. yenilgisini almış oldu.



Takımının başında 20 maça çıkan genç çalıştırıcı; 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 1.95'lik puan ortalaması yakaladı.