Arda Turan'ın Shakhtar'ı yıllar sonra bir ilki başardı! Avrupa'da tarihi olay
20.03.2026 14:11
Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi ve yıllar sonra bir ilki başardı.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Lech Poznan'ı ağırladı.
Miejski Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf 2-1'lik skorla Lech Poznan oldu ancak toplam skorda 4-3'lük üstünlük kuran Shakhtar Donetsk, adını çeyrek finale yazdırdı.
Shakhtar Donetsk futbolcuları, maç önü takım halinde fotoğraf çektirdi.
YILLAR SONRA BİR İLK
Opta verilerine göre Shakhtar Donetsk, 2019/2020 sezonundan bu yana UEFA organizasyonlarında çeyrek finale ulaşan ilk Ukrayna takımı oldu.
Shakhtar, son olarak 2019/20 sezonunda Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan.
Teknik direktör Arda Turan, takımının Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.
ARDA TURAN'IN PERFORMANSI
Bu sezon Shakhtar Donetsk'in başında 37 maça çıkan 39 yaşındaki çalıştırıcı, 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 2.11'lik puan ortalaması yakaladı.